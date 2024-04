Cătălin Drulă spune că premierul lasă Guvernul pentru campania lui Firea. „Marcel Ciolacu, treci la muncă!”

Cătălin Drulă, președintele URS, l-a atacat, miercuri, pe premierul Marcel Ciolacu, spunând că „închide iar Guvernul” și face campanie pentru Gabriela Firea, care candidează din partea PSD la Primăria Capitalei.

Cătălin Drulă: „Se duce să strângă semnături pentru Gabriela Firea”

Cătălin Drulă, liderul USR, l-a criticat, miercuri, pe premierul Marcel Ciolacu, pentru că acesta lasă iar Guvernul și se ocupă cu campania de strângere de semnături pentru Gabriela Firea, candidata social-democraților la Primăria Capitalei.

„L-am auzit pe Marcel Ciolacu cum spune că închide iar Guvernul pentru că are treabă în altă parte. Se duce să strângă semnături pentru Gabriela Firea”, a scris Cătălin Drulă pe pagina sa Facebook.

Liderul USR a reamintit de ședința maraton a coaliției de la începutul săptămânii, în care „a ținut închis Guvernul timp de 16 ore”, ședință în care s-a decis retragerea candidaturii medicului Cătălin Cîrstoiu la Primăria Generală și continuarea cu candidaturi separate, Gabriela Firea (PSD) și (PNL).

„De ce nu își dă demisia”

„Dacă tot este România o țară neguvernată, de ce nu își dă demisia? Acum două zile, a ținut închis Guvernul timp de 16 ore până a reușit să își retragă medicul șpăgar, ieri a plecat să o susțină pe Gabriela Firea”, se arată în postarea lui Drulă.

Cătălin Drulă a mai spus că a cererea de plată III din Planul Național de Redresare și Reziliență este blocată și că Ciolacu „își bate joc” de fondurile europene. Între timp, cererea de plată numărul 3 din PNRR este blocată. Este revoltător cum își bate joc de miliardele de euro din PNRR.

„România, în ultimii 34 de ani, a avut și are un singur plan de modernizare a țării: PNRR. Plan făcut de USR în doar 8 luni de guvernare. Este planul de țară care aduce 28 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, bani cu care să construim școli, spitale și autostrăzi”, scrie liderul USR.

„Marcel Ciolacu, treci la muncă”

La final, liderul USR îl trimite pe Marcel Ciolacu „la muncă”, precizând proiectele pe care el le-a lansat când avea mandatul Transporturilor

„Marcel Ciolacu, treci la muncă. Cât am fost ministrul Transporturilor, în doar opt luni, am lansat proiecte pentru peste 1.000 km de autostradă și drumuri expres și am adus 7,6 miliarde de euro pentru drumuri și căi ferate. Așa se construiește România Modernă, prin muncă și viziune”, a încheiat Cătălin Drulă