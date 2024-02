Cătălin Măruță a contrazis-o pe Mihaela Bilic, în direct. De la ce a pornit discuția: „Lasă-mă să te întreb și eu ceva, ca să fie dialog, nu monolog”

Situație fără precedent în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde Mihaela Bilic a fost invitată să discute despre conserve. În timp ce nutriționistul afirma că sunt sănătoase, prezentatorul a contrazis-o cu un studiu recent.

Sunt conservele sănătoase? Întrebarea de la care Cătălin Măruță și Mihaela Bilic s-au contrazis în direct

Despre s-au făcut de-a lungul timpului mai multe afirmații. Astfel că, pentru a discuta despre acest subiect.

ADVERTISEMENT

Medicul a afirmat că alimentele din conservă sunt sănătoase deoarece nu are conservanți, de fapt. „Conserva se fierbe și atunci procedeul de fierbere al unui produs împiedică dezvoltarea microorganismelor. Conserva poartă numele de conservă, dar înăuntru avem legumele, mâncarea fără niciun fel de agent de conservare”, a declarat Mihaela Bilic la Pro TV.

Cu toate că o conservă poate fi valabilă chiar și trei ani, lucru subliniat de Cătălin Măruță, Mihaela Bilic a afirmat că asta nu reprezintă o problemă, fiind „sterilizată prin fierbere”.

ADVERTISEMENT

„Vorbim de conservele de mazăre, fasole boabe, pește. Ele stau în cămară cu anii. Nu se strică. Este o metodă ieftină și la îndemâna oricui de a păstra lucrurile pe o perioadă lungă”, a spus Mihaela Bilic.

Cătălin Măruță a căutat studii

Însă, Cătălin Măruță a căutat studii care susțin că, de fapt, pentru sănătate. „Dar fii atentă! Eu nu am studii medicale, cum ai tu. Am căutat pe Google, nu că a scris nu știu cine. Am găsit o chestie discutată de Comisia Europeană. Ei vorbesc despre toxicitatea cutiilor de conserve.

ADVERTISEMENT

Scrie așa: ‘Potrivit unui studiu recent al specialiștilor americani, alimentele ambalate în conserve, fie că este vorba de pește, pate de ficat ori carne, pot fi foarte nocive pentru consumatori.

Riscul vine din ambalajele alimentare, în special cutiile de conserve. Cutiile metalice de conserve sunt concepute dintr-un material plastic care are drept scop prevenirea ruginii și menținerea produselor cât mai proaspete’”, a reacționat Cătălin Măruță în fața afirmațiilor făcute de Mihaela Bilic.

ADVERTISEMENT

Nutriționistul a continuat și a explicat chiar că, „tabla și fierul din conservă îmbogățește preparatul în fier”. „Tu zici că e bine că iei fierul din conservă. Nu vreau să te contrazic, tu ai studii medicale, tu ești doctor, tu știi. (…) Vreau să te întreb ceva, eu sunt de acord cu tine că economisim, că nu risipim mâncare, e mai mai ieftină, că își permite toată lumea. Sunt de acord cu tine. Oamenii sunt încântați și se bucură.

Lasă-mă un pic să te întreb și eu ceva, ca să fie dialog, nu monolog. Cei de la Comisia Europeană spun că e toxică. Sunt nebuni? Prof. Univ. Dr. Dan Vodnar a zis o chestie, am găsit-o întâmplător, legat de conserve. A zis că de fiecare dată când cineva consumă un produs ambalat este foarte probabil că ingeră cantități mici de bisfenol, un compus utilizat în industria plasticului alimentar și care a fost în atenția autorităților de mulți ani”, a contrazis-o Cătălin Măruță pe Mihaela Bilic.