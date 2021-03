Cătălin Moroșanu a făcut un gest fără precedent la „Survivor România”, fiind primul concurent care face un astfel de lucru pentru echipa sa. Luptătorul KO a fost invitat de către Daniel Pavel să primească totemul de imunitate după câștigarea jocului din ediția de vineri, 26 martie.

Însă gestul său neașteptat a șocat pe toată lumea: Faimosul a refuzat totemul și a preferat să i-l cedeze lui Sebastian Chitoșcă, deși cei doi nu sunt în relații foarte bune.

Moroșanu a fist aplaudat pentru decizia lui atât de membrii echipei sale, cât și de Războinici, gestul său altruist fiind apreciat foarte multe de către Sebastian, conștient că performanțele lui sportive sunt mai bune.

Cătălin Moroșanu, gest fără precedent la Survivor România. A fost aplaudat la scenă deschisă

Cătălin Moroșanu l-a rugat pe Daniel Pavel, prezentatorul „Survivor România”, să-i cedeze totemul altui concurent care a cîștigat mai multe puncte și care merită din plin trofeul.

„Dane, mersi din suflet, nu merit acest trofeu de imunitate. Am onoare și chiar nu merit, am pierdut două puncte astăzi, am avut și zile mai proaste. Te rog din toată inima să dai acest trofeu de imunitate altui membru din echipa mea, pentru că sunt alții care au fost mult mai buni ca mine. Te rog frumos, nu caut mângâiere sau alte chestii, fă-o pentru mine pentru că nu merit”, a declarat Faimosul.

Daniel Pavel l-a lăudat pe concurent și i-a spus că gestul pe care l-a făcut este foarte nobil, dar l-a rugat pe el să aleagă cine merită totemul de imunitate din echipa Faimoșilor. Luptătorul a decis să fie obiectiv și să nu-i dea trofeul Elenei Marin, ci lui Sebastian Chitoșcă, după ce a adus foarte multe puncte echipei la ultimele jocuri.

„Eu ca să fiu cinstit, și să fiu pragmatic, fără să fiu subiectiv – că dacă eram subiectiv, acest trofeu i-l dădeam Elenei –, vreau să înmânez acest trofeu lui Sebastian, pentru că în ultimul timp a adus foarte multe puncte și vreau să-l felicit pentru traseu”, a mai spus Moroșanu.

La rândul său, Sebastian a apreciat gestul lui Cătălin Moroșanu și a recunoscut că acesta a dat dovadă de altruism și de experiență sportivă, observându-i performanțele din ultimele săptămâni.

„Moro, fiind sportiv de performanță și apreciază mereu performanța, el a văzut că în ultimele mele săptămâni nu prea am pierdut puncte, eu am adus puncte decisive. Chiar și în primul joc de imunitate eu am adus trei puncte. Puteam să iau totemul, dar am pierdut. Cred că astăzi a dat dovadă de o experiență foarte mare și de altruism. M-a făcut să mă simt bine pentru că eu meritam acest totem”, a declarat Sebastian la testimoniale.

