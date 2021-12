Cătălin Moroșanu, schimbat radical de 2021, are planuri mărețe pentru anul viitor: ”Cea mai mare realizare”

În doar o săptămână ne luăm adio de la acest an, ocazie pe care Cătălin Moroșanu a folosit-o pentru a trage linie după cele 12 luni și a face un bilanț al lucrurilor bune și mai puțin bune care i s-au întâmplat.

Sportivul, deși încă ne luptăm cu pandemia de coronavirus care l-a afectat și pe el, ca pe noi toți de altfel, spune că anul 2021 a fost unul bun pentru el, mai ales în ceea ce privește dezvoltarea sa.

”Am devenit un alt om”

Moro mărturisește că cea mai mare realizare a sa este faptul că s-a maturizat, și-a schimbat mentalitatea și a realizat că dacă viața a fost darnică cu el, acum este momentul ca și el să ofere mai departe ceea ce a învățat, mai ales că vrea să aducă în ring noi generații de luptători.

”Cred că cea mai mare realizare a mea din anul 2021 este că mi-am schimbat mentalitatea, am devenit alt om, sunt mult mai calculat, am și îmbătrânit, am 37 de ani, gândesc și eu ca un om matur.

Am făcut o introspecție la ceea ce sunt eu și ce ar trebui să fac pe viitor și consider că trebuie să dăm oamenilor, pentru că și viața mi-a oferit foarte multe lucruri frumoase și experiența mea trebuie să o dăruiesc celor din jurul meu.

Și dacă pot să fiu mentor pentru cineva, pentru mine e cea mai mare satisfacție”, a spus Cătălin Moroșanu, scrie

Cătălin Moroșanu are planuri mărețe pentru 2022

Tocmai pentru că își dorește să ducă sportul care l-a făcut celebru mai departe, pentru anul 2022, pe lângă faptul că urmează să lanseze o piesă în colaborare cu , Cătălin Moroșanu are și alte planuri profesionale.

Fostul concurent de la ”Survivor” vrea să mai pună bazele a încă două academii sportive, pe lângă și astfel să devină un model și pentru alți tineri aflați la început de drum sau chiar pentru luptătorii celebri.

Iar pe plan personal, vedeta spune că sănătatea este pe primul loc pe lista sa de dorințe, având în plan să devină o persoană și mai bună, și mai empatică, dar și mai darnică.

”Pentru 2022 îmi doresc să îmi mai deschid încă două academii, îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc să fiu un om mai bun și să reușesc să îi inspir pe alții”, a mai adăugat luptătorul.