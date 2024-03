Cătălin Moroșanu spune tot despre descalificarea lui Jador de la Survivor România și scandalul cu Iancu Sterp

Cătălin Moroșanu s-a întors de la Survivor România 2024 și a răspuns întrebărilor care stau pe buzele fanilor emisiunii. Luptătorul a spus adevărul despre descalificarea lui Jador și de la ce a pornit scandalul cu Iancu Sterp.

Cătălin Moroșanu, adevărul despre cele mai mari controverse de la Survivor România All Stars 2024

Cătălin Moroșanu a avut timp să stea cu familia, să se recupereze 4 kilograme din cele 8 pierdute, dar și să-și cumpere mașină nouă.

Alin Huiu, mâna sa dreaptă în gale, a făcut publică o fotografie cu ei doi într-un bolid vizibil nou și a precizat că la volan se află „domnul Moroșanu, cu noua lui mașină Ssang Yong, proaspăt scoasă din țiplă”. Ceea este un semn clar că luptătorul a fost plătit bine de Pro TV pentru săptămânile petrecute în junglă.

În plus, în emisiunea lui Cătălin Măruță a făcut dezvăluiri despre cele mai controversate situații din competiție. Cătălin Moroșanu consideră că sezonul acesta a fost mult mai ușor, pe măsură ce și concurenții au fost mai pregătiți.

De altfel, a ajuns să se împrietenească cu Zanni, pe care în trecut „l-ar fi bătut pe stradă”. Toate strategiile se făceau în echipă și nu existau alianțe. „A fost un sezon mult mai ușor. Traseele au fost mult mai scurte. Erau prea buni Războinicii.

Nu a fost nicio tensiune în echipa Faimoșilor. Dar nu a fost. Noi acolo eram asumați. Vorbeam între noi. Nu exista o alianță. Noi știa. ‘Cine-s cei mai slabi? Eu și Zmărăndescu’. Noi știam. Zanni e cel mai bun la Faimoși.

Am fost mai maturi. Eu am dormit lângă Zanni, dacă treceam pe lângă el pe stradă. M-am trezit că are o casă, are o mașină. A fost o lecție pentru mine, că am desconsiderat un om și am ajuns să stau lângă el, să-l susțin. I-am zis să-și revină”, a spus Cătălin Moroșanu despre Survivor România 2024.

De ce s-a certat, de fapt, cu Iancu Sterp

Cât despre cei care îl acuză că a fost manipulat de Zanni, luptătorul a avut un răspuns ferm. „Întrebările astea mi se par caraghioase. Am 40 de ani. Nu există să fiu folosit. Noi știam foarte bine, cine pleacă, cine vine.

Totul a fost pe față. Că era Zanni prieten cu Ana Porgras și cu Ștef? Când făceam alegerile, înainte de probă, vorbeam cu toții. Era foarte ok. Am fost uniți și cred că această unitate mi-a plăcut cel mai mult. Nu se vede la televzior. Singurul conflict a fost Jador și Zanni”, a explicat Cătălin Moroșanu.

Cât despre , acesta a afirmat că situația a fost cu mult diferită față de ceea ce s-a văzut la televizor. De fapt, scandalul ar fi început de la faptul că Faimoșii s-au revoltat pentru că au primit la jocul pentru recompensă numai o cutie de paste și o conservă, în timp ce cu o săptămână în urmă, Războinicii avuseseră parte de o masă copioasă.

”Am luat-o razna”

La început, a intrat în conflict cu Andrei Ciobanu, iar Iancu Sterp, neștiind despre ce este vorba, a intervenit și l-a provocat pe Cătălin Moroșanu. De altfel, l-a deranjat și faptul că, de acasă, Culiță Sterp a comentat situația.

„Aia cu Iancu, m-am uitat când am ieșit. Vă spun adevărul. Am câștigat proba de recompensă și era o cutiuță de paste și caserola. Ne-am supărat, am zis că ne dă nouă să mâncăm. Am făcut scandal pe acolo și am zis că dau foc la recompensă, nu mai iau recompensa. Dădeau o kilă (kilogram, n. red.) de orez la 10 inși. Aveam 6 linguri la o săptămână și mai aveam 2 cartofi. Mie îmi dă o pastă cu trei bucățele de carne. Am luat-o razna.

Și la un moment dat a venit Andrei Ciobanu, cu el aveam discuție. Iancu a venit și: `M-am săturat să-mi înjurați echipa`. Aveam discuții între noi, ca între băieți. El m-a provocat pe mine. Eu n-am zis nimica și s-a aprins Zmărăndescu, că a vorbit cu urât.

Se vede la televizor că două animale s-au luat de Iancu. Și cam asta a fost povestea. Asta a fost faza și a sărit și frate-său. Că m-a deranjat. S-au implicat toți”, a dezvăluit Cătălin Moroșanu despre scandalul de la Survivor România 2024.

De ce a fost descalificat Jador de la Survivor România 2024

Deși au apărut zvonuri că atât el, cât și întreaga echipă au pus la cale eliminarea lui Jador, Cătălin Moroșanu a susținut că abia în dimineața consiliului s-au supărat pe artist pentru că, în ciuda faptului că au decis de comun acord cine pleacă acasă, acesta s-a răzgândit. Ulterior, a încercat să fugă din camp.

„Treaba a fost în felul următor. Eu și Zmărăndescu am zis că unul dintre noi pleacă acasă. Noi eram pregătiți să plecăm la duel. Dintr-o dată, dimineață, Jador s-a hotărât că eu plec. Jador este un tip imprevizibil. Pe el ori îl iubești, ori îl urăști. Eu îl iubesc. Toți ne-am supărat. A plecat.

Asta face parte din farmecul lui. El și-a dorit să plece atunci când a avut duelul cu Jorge. La un moment dat, când stai acolo, nu mai poți. Eu mai rămâneam și acum dacă nu pierdeam. Luam bătaie, eram în depresie. Nu mai știam cum să încurajez echipa. Eu am vrut să plec”, a afirmat Cătălin Moroșanu.