Cătălin Predoiu vrea o Poliție Română mai puternică. Ministrul invocă tragedia de la Praga

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, susține că poliția din România trebuie să devină mai puternică în anii următori pentru a față unor provocări de securitate internă, precum cea cu care s-a confruntat Cehia în urmă cu câteva zile, anume masacrul comis de David Kozak la Universitatea din Praga, transmite .

„Vedem ce s-a întâmplat în aceste zile, ieri, alaltăieri, în Cehia. Ce tragedie! Ce provocare la adresa siguranţei interne! Vedem ce s-a întâmplat în Serbia acum câteva luni de zile şi în alte state. Se vor menţine provocările pe zona teroristă.

ADVERTISEMENT

Trag un semnal de alarmă către întreaga societate. În anii care vin, vom avea nevoie de Poliţie foarte puternică şi modernă, de Poliţie de frontieră bine dotată, care să protejeze frontiera. Bineînţeles, de forţe care să intervină în situaţii de urgenţă şi de dezastre, dotate cu tot ce le trebuie. Nu mai spun de Jandarmerie”, a declarat Cătălin Predoiu.

Dotări pentru MAI

Afirmațiile sale au fost făcute în cadrul evenimentului de prezentare a tehnicii achiziţionate în cadrul proiectelor “Helipol” şi “Sistem mixt mobil de supraveghere a traficului rutier”. Helipol constă în achiziţia a patru elicoptere, precum și în achiziţionarea de sisteme electronice mobile de detectare a substanţelor stupefiante în salivă, unităţi de mobilitate terestre, o soluţie de comunicaţii prin satelit, dar şi etilometre, kituri de semnalizare şi de cercetare la faţa locului.

ADVERTISEMENT

Prin proiectul Mixtmobil au fost achiziţionate sisteme electronice mobile de depistare a substanţelor stupefiante în salivă, 300 de autospeciale de Poliţie, aparate pentru măsurarea vitezei de circulaţie a autovehiculelor, dispozitive mobile şi imprimante mobile.

„Cel puţin în materie de dotări cu mijloace logistice, cu elicoptere mai direct spus, Ministerul Afacerilor Interne este poate cel mai puternic minister din regiune. Eu văd acest lucru ca un bun început. Adică, nu e un sfârşit de etapă aici, nu trebuie să rămânem mulţumiţi cu ceea ce am realizat (…)

ADVERTISEMENT

Am mai vorbit despre această nevoie de a dota ministerul cu tot ce are nevoie pentru a servi cetăţeanul, o activitate neglijată în ultimii 10 – 20 de ani. Şi am mai spus, chiar acum câteva zile, dacă vrem o Poliţie eficientă, o Poliţie modernă, atunci trebuie să şi investim. La fel pentru toate celelalte arme”, a spus ministrul Cătălin Predoiu.

Cătălin Predoiu se teme de atacuri armate

Tragedia din Cehia la care a făcut referire de ministrul Predoiu este care a avut loc, joi, la Universitatea din Praga. După ce și-a ucis tatăl, studentul de 24 de ani David Kozak a mers la universitate unde a deschis focul provocând moartea a 13 persoane, înainte de a se sinucide.

ADVERTISEMENT

David Kozak a tras de la etajul 4 al unei clădiri a universității, în timp ce studenții înspăimântați s-au refugiat pe acoperiș sau s-au baricadat în sălile de curs folosind piese de mobilier. Atacatorul s-a împușcat când polițiștii au luat cu asalt clădirea, iar trupul său s-a prăbușit de la balconul de unde trăsese.

Celălalt atac armat la care s-a referit Cătălin Predoiu a avut loc pe 3 mai, la , autor fiind un elev de 13 ani. Acesta a ucis nouă persoane și a rănit alte zece cu arma pe care o ținea tatăl său în casă. Copilul nu va putea fi judecat neavând încă 14 ani împliniți.