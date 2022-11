Cătălin Scărlătescu, probleme serioase la Chefi la cuțite: ”Uitați ce-a fost”

Participantul de la America Express are serioase în cadrul emisiunii culinare de la Antena 1. Renumitul bucătar a observat cum stau lucrurile în realitate în show-ul moderat de Irina Fodor și de Gina Pistol.

Cătălin Scărlătescu, necazuri mari în emisiunea Chefi la cuțite. Ce se întâmplă în echipa juratului

Cătălin Scărlătescu se declară în pierdere la . Juratul de la Antena 1 se simte tot mai amenințat de când a rămas cu foarte puțini participanți în echipă. În prezent, cheful mai are doar patru persoane.

Bucătarul este în inferioritate numerică față de ceilalți doi jurați, ceea ce îl face să devină mai ambițios și mai competitiv pe zi ce trece. Acest lucru se vede în ediția de luni, 14 noiembrie 2022, când vedeta dă totul pentru un punctaj ridicat.

„Unul dintre Chefi are cinci concurenți, celălalt are șase, iar eu am rămas cu patru”, declară Cătălin Scărlătescu înainte de battle-ul 12, notează .

„Uitați ce-a fost, gândiți-vă la ce-o să vină. Trebuie să facem în așa fel încât să gătim superb”, le-a spus juratul concurenților din echipa sa, care a câștigat până acum patru battle-uri.

Competiția acerbă îl face pe Florin Dumitrescu să se amuze pe seama adversarului. Juratul de la Chefi la cuțite are câștigate la rândul său patru battle-uri, în timp ce Sorin Bontea are numai două victorii și cinci concurenți.

Această analiză subliniază faptul că fiecare bătălie în parte este importantă pentru participanți, nu doar proba eliminatorie, acolo unde concurenții intră individual în lupta culinară de la Antena 1.

Echipa lui Cătălin Scărlătescu, în dificultate

„Cei de la auriu cred că vor fi un pic în dificultate că domnii sunt în minus. Miss e dincoace”, spune una dintre concurentele de la Chefi la cuțite referindu-se la plecarea tinerei Brigitta Gheorghe.

Frumoasa orădeancă în vârstă de 33 de ani face parte acum din echipa roz, condusă de chef Florin Dumitrescu.