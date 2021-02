Cătălin Straton, prelungire de contract cu FCSB. Ce se va întâmpla în zilele următoare. Exclusiv

Cătălin Straton, 31 de ani, este în ultimele luni de contract cu FCSB. El a venit gratis la formația roș-albastră, după ce a fost trimis de Dinamo la echipa a doua, și a semnat până pe 30 iunie 2021. În aceste zile portarului i se pregătește o prelungire de angajament pentru încă două sezoane cu echipa lui Gigi Becali.

FANATIK a aflat că Straton are mari șanse să continue la FCSB și din vară. Urmează ca la începutul lunii martie, după ce echipa revine din deplasarea de la Botoșani, să fie puse la punct ultimele amănunte privind noul contract, care va avea ca dead-line 30 iunie 2023.

Cătălin Straton a semnat cu FCSB în seara de 18 septembrie 2020, când a venit în cantonamentul de la Berceni al roș-albaștrilor și a pus la punct detaliile mutării. Peste două zile, pe 20 septembrie, bifa primul meci integralist la noua echipă, 3-0 cu FC Argeș în Liga 1.

A urmat pe 24 septembrie „partida-Covid” din Europa League, FCSB – Liberec 0-2, apoi, peste alte trei zile, deplasarea de coșmar de la Iași, 5-2 pentru gazdele antrenate la acea oră de Daniel Pancu. În toate cele 3 meciuri amintite, Straton a fost integralist. Aceasta este cartea sa de vizită completă la FCSB, totul petrecându-se în doar o săptămână în care lotul lui Toni Petrea era lovit de Covid, cu portarul titular Andrei Vlad „la izolare”.

De atunci, Straton a fost mereu rezerva lui Vlad. El știa din momentul în care s-a realizat în câteva ore mutarea sa la FCSB că vine ca numărul doi. S-a comportat însă exemplar, iar cei de la FCSB se pregătesc să-i prelungească pentru încă doi ani contractul care se termină în vară.

Din informațiile FANATIK, după revenirea echipei de la Botoșani, unde joacă în week-end în runda cu numărul 25, sunt șanse mari ca părțile să ajungă la un acord pentru continuarea colaborării până în 2023.

Cătălin Straton este apreciat nu doar de colegii săi mai tineri pentru experiența pe care o are, dar în principal pentru modul cum se comportă cu toți cei din jur. Îi încurajează, le dă sfaturi utile, îi dojenește când e cazul. Și din acest motiv cei de la FCSB vor să-i prelungească angajamentul.

FANATIK a aflat și că el se simte bine în actualul grup, astfel că premisele continuării colaborării există de ambele părți. Mai mult, Straton va fi probabil cel care va merge să ajute și echipa a doua, FCSB II, care e în luptă pentru promovarea în liga secundă cu CSA Steaua.

Astfel, și la meciul dintre cele două din Ghencea, acum, în luna martie, și la proxima dublă de baraj ce se anunță între CSA și FCSB II, Cătălin Straton poate fi marea surpriză a formației secunde a lui Gigi Becali, pregătite acum de Bogdan Vintilă, fostul antrenor de la prima echipă.

„Le mulţumesc suporterilor stelişti şi liderului de galerie Gheorghe Mustaţă pentru mesajul puternic de susţinere. Am venit cu gândul de a face o treabă bună, alte lucruri nu depind de mine, ci de staff și de domnul Gigi Becali. Cred că la FCSB este cel mai bun grup din România. Dacă Dinamo nu mă dădea afară, probabil nu ajungeam aici! Am câștigat bine la Dinamo, le mulțumesc suporterilor că ne-au plătit salarii, am dus bani buni acasă. Dar acum o să fiu lângă Andrei Vlad, să îl ajut cu tot ce pot” – Cătălin Straton, după debutul la FCSB în victoria cu FC Argeș