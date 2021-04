Câte kilograme are Gina Pistol, după ce a născut: “Iar o să-mi sară femeile perfecte în cap!”

Gina Pistol (40 ani) a devenit mamă pentru prima dată, în urmă cu cinci săptămâni, iar de atunci încearcă să se adapteze schimbărilor din viața ei. Prezentatoarea TV a dezvăluit cât a slăbit și le-a și răspuns celor care o critică, pentru că-și dezvăluie slăbiciunile și trăirile în această periodă a maternității.

Gina Pistol recunoaște că nașterea micuței Josephine a venit la pachet cu multe necunoscute și primele săptămâni petrecute cu cea mică s-au dovedit mai dificile decât se aștepta.

Partenera lui Smiley a avut, însă, surpriza neplăcută de a fi judecată, după ce și-a deschis sufletul în fața celor care-i urmăresc activitatea din mediul online și a ripostat.

Gina Pistol, scandal cu urmăritorii de pe Instagram

“Nici filtrele nu mă mai ajută! Iar o să-mi sară femeile perfecte în cap, dar ele nu înțeleg umorul meu. Oricum, umorul meu nu este pentru toată lumea. Și iar o să se trezească alte femei să îmi zică: ‘pe cine interesează asta?’ Nu știu, dar cât timp nu vă cer bani ca să mă urmăriți și nu vă oblig să mă urmăriți, de ce trebuie să mă certați pentru ce postez?

Dacă postez campanii, nu e ok, dacă postez lucruri banale din viața mea, nu e ok, dar știți ce? Nu sunt aici să mulțumesc pe nimeni. Sunt aici să postez ce am eu chef. (…) Stați că acum sunt certată și pentru că stau pe internet. Mă, dar de ce nu mă lăsați să fiu eu, cum vreau eu, când vreau eu? De ce nu îmi lăsați libertatea asta, că nu înțeleg?! Am mai spus-o și repet: nu sunt aici să mulțumesc pe cineva și nici să impresionez pe nimeni!

Faptul că am vorbit despre trăirile mele, am făcut-o pentru că sunt multe femei care au trecut prin asta sau vor trece și eu, nespunându-mi nimeni la ce să mă aștept, am crezut că este ceva greșit și mă și judecam pentru trăirile mele și pentru stările alea ciudate. De ce nu putem vorbi despre asta? Am spus-o și mă repet, au fost pur și simplu trăirile mele! Dar de ce m-oi enerva eu nu înțeleg! Ia mergeți voi pe alte conturi, unde aveți chestii interesante de văzut! Vă pierdeți timpul aici, când eu am doar chestii banale să vă arăt!

Ce naiba, abia m-am liniștit și eu cu capul! Sau cumva vă place suferința și stati aici chiar dacă suferiți?”, a spus Gina Pistol, pe Instastory.

Câte kilograme are Gina Pistol, după ce a născut

Când vine vorba despre kilogramele acumulate în timpul sarcinii, prezentatoarea emisiunii “Chefi la cuțite” nu se ascunde. Gina Pistol mărturisește că, pe parcursul sarcinii, a ajuns să cântărească 80 de kilograme, iar în prezent cântarul arată 65.

Cu o înălțime de 1,66 m, iubita lui Smiley recunoaște că mai are multe kilograme de dat jos, pentru a-și recăpăta formele care au făcut-o celebră, și intenționează să-și reia activitatea sportivă, alături de antrenoarea personală, după ce o să primească dezlegare de la medic.

“Și ca să vă răspund și la o întrebare pe care o primesc foarte des, nu cred că am slăbit foarte mult. Ajunsesem la aproape 80 de kilograme, iar acum, după cinci săptămâni și câteva zile, am 65, dar rămâne între noi, da? Nu am timp și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când mă mai eliberez, o să-mi organizez timpul mai bine, o să mă apuc de treabă.”, a dezvăluit Gina Pistol.