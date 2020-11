Soția lui Ilie Năstase are 45 de ani, însă are o siluetă de invidiat datorită dietelor pe care le ține. Ioana Simion a fost întrebată dacă are operații estetice, iar frumoasa brunetă a lămurit misterul.

În cadrul unui interviu, Ioana Simion a povestit o întâmplare neplăcută din cauza unei diete mult prea drastice, din cauza căreia a ajuns pe patul de spital. După această pățanie, Ioana nu s-a învățat minte și continuă să mănânce destul de puțin în fiecare zi.

Chiar dacă arată foarte bine, bruneta nu este adepta operațiilor estetice și o singură dată a apelat la chirurgia plastică pentru a-și îmbunătăți aspectul fizic.

Câte operații estetice are soția lui Ilie Năstase. Ioana Simion a lămurit misterul

Partenera de viață a lui Ilie Năstase face eforturi uriașe pentru a arăta atât de bine la 45 de ani. Cu o siluetă de invidiat, bruneta se menține cu ajutorul dietelor și masajelor, însă nu recomandă nimănui să-i urmeze exemplul. Nu pentru că nu ar da roade, însă cantitatea redusă de mâncare pe care o consumă nu este tocmai o variantă sănătoasă de slăbire.

„Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am făcut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți. Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte.

După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Chiar Ilie îmi spunea acum de dimineață ‘Băi, ai o piele și o carne tare pe tine, ca una de 20 de ani!’, și asta datorită masajelor.”, a declarat Ioana Simion pentru Click!.

Întrebată dacă are operații estetice, bruneta a mărturisit că nu este pasionată de chirurgia plastică și că singura intervenție pe care a făcut-o a fost la nivelul bustului.

„Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a continuat Ioana Simion.

Soția fostului tenismen a mai spus că preferă să-și prepare singură măștile pentru față, care o ajută să se hidrateze, și că încearcă mereu să doarmă cât trebuie pentru a arăta bine.

„Am 59 de kg la 1,70 metri înălțime. Folosesc creme, masaje faciale, mă demachiez, folosesc creme naturiste, măști naturiste cu miere, mi le fac eu. Am grijă să mă odihnesc, nu pierd nopțile”, a explicat frumoasa brunetă.

Zilele trecute, Ioana Simion și Ilie Năstase au fost surprinși la cumpărături la un centru comercial din Capitală, unde bruneta și-a etalat formele de invidiat cu ajutorul unor jeanși destul de mulați.