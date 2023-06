Câți ani are, de fapt, Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2023. Vei fi surprins să-i afli vârsta

Câți ani are, de fapt, Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2023. Vârsta ei poate fi surprinzătoare pentru unii.

Câți ani are Nina Hariton, câștigătoarea Chefi la Cuțite 2023

, are 31 de ani. Concurenta din echipa lui chef Sorin Bontea este cea care va pleca acasă cu marele premiu.

Este al doilea an în care chef Sorin Bontea are concurentul care obține marele premiu. Desigur, acest lucru nu a rămas fără critici din partea unor fani.

! Concurenta a venit tocmai de la Paris pentru a participa la această emisiune.

De unde este Nina Hariton, de fapt

Nina Hariton este din Republica Moldova de fel, dar aceasta locuiește de ani buni la Paris. Jobul ei de zi cu zi este unul cu totul altul, acela de agent imobiliar.

Chiar și așa, Nina Hariton a reușit să-i cucerească pe jurați la probe și apoi pe cei care i-au gustat mâncarea. Nina a renunțat la bucătărie pentru o perioadă bună pentru familia ei.

Tânăra de 31 de ani are un copil de șapte ani și programul ei de la bucătărie era unul foarte încărcat. Așa că a decis că este momentul să ia o pauză după cinci ani de program haotic.

Acum, câștigătoarea de la Chefi la cuțite mai gătește doar pentru familie și pentru prieteno.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim.

După un an de experiență și un an de studii în gastronomia franceză am dezvoltat în mine un gust mai rafinat de bucătărie. Cu toate că am o experiență puternică, adică eu sunt mândră de experiența mea, evident că am emoții”, spunea aceasta la emisiune.