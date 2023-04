Câți ani are, de fapt, noua iubită a lui Dinu Maxer. Deea, fosta soție, este cu trei ani mai mică decât ea

Dinu Maxer și-a refăcut rapid viața după divorțul de Deea Maxer. Artistul s-a afișat deja cu noua sa iubită și pare a fi extrem de fericit. Și totuși câți ani are noua sa parteneră de viață? Să nu uităm că între artist și fosta lui soția era oricum o diferență de vârstă considerabilă.

Câți ani are, de fapt, noua iubită a lui Dinu Maxer

Deea și Dinu Maxer au divorțat după aproape două decenii împreună. Nimeni nu se aștepta ca cei doi să ajungă vreodată să își spună adio. Erau perfecți împreună, însă iată că în final au decis să o ia pe drumuri separate.

ADVERTISEMENT

Au existat între timp reacții de ambele părți. Totuși, motivul real al divorțului continuă a fi un mister pentru mulți.

Iată că au trecut câteva săptămâni de la anunțul divorțului, iar Dinu Maxer și-a refăcut deja viața. Artistul s-a afișat deja cu noua lui iubită, iar cu această ocazie am putut afla și ce vârstă are aceasta.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, artistul a dezvăluit că relația este încă la început. De asemenea, deși în presă s-a scris că noua sa iubită ar fi mult mai tânără, în realitate aceasta are 36 de ani. Practic, este mai mare cu trei ani decât Deea Maxer, fosta sa soție.

Mai mult de atât, Dinu Maxer a mai adăugat și că cei doi formează un cuplu cât se poate de matur, iar lucrurile merg bine între ei. ”Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să o să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele.”, a declarat Dinu Maxer, pentru Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Cât de serioasă este noua relație a artistului

Mai departe, artistul nu s-a ascuns și a confirmat faptul că se află într-o relație. Pe de altă parte, el a subliniat faptul că nu s-a grăbit deloc cu alegerea făcută.

De asemenea, el a mai adăugat că de abia în momentul în care relația va evolua, atunci cei doi se vor expune public. Până atunci, artistul a confirmat că nu și-a mai îmbrățișat fosta soție din luna martie, astfel că nu consideră că e prea devreme să se implice într-o altă relație.

ADVERTISEMENT

”Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele. Ne cunoaștem de foarte puțin timp, ea nu este persoană publică și este normal să-și dorească discreție”, a spus artistul, despre noua sa relație.