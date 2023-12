Câți bani a costat transformarea Halei Laminor din groapă de șobolani în Târg de Crăciun. Robert Negoiţă: “Acolo era o nenorocire”

Hala Laminor este ultima construcție din ansamblul industrial Malaxa, a fost ridicată în 1938, şi multă vreme a rămas una dintre cele mai mare hale industriale din România. Proiectată de unul dintre cei mai cunoscuți arhitecți români, Horia Creangă – nepotul scriitorului Ion Creangă – ea se degradase într-atât în anii de după Revoluţie încât zona a devenit un focar ce a transformat într-o plagă extremitatea estică a Bucureştiului.

Procesul de transformare al Halei Laminor a început în 2017

Cei care merg zilele acestea la Hala Laminor nici nu bănuiesc cum s-a transformat aceasta în ultimii ani dintr-o groapă de gunoi în .

Invitatul lui Horia Ivanovici într-o ediţie specială a FANATIK SUPERLIGA, artizanul acestor transformări, Robert Negoiţă, a povestit procesul prin care acest loc sordid a devenit tărâmul de poveste care îi încântă pe copii în aceste zile. Asta cu atât mai mult cu cât Primăria Sectorului 3 a intrat în posesia Halei Laminor abia în 2014, la doi ani de la preluarea mandatului de primar de către Robert Negoiţă. Lucrările de restaurare, consolidare, amenajare interioară și exterioară a halei au început trei ani mai târziu, în 2017.

Ca să ne facem o idee cum arăta acest loc în urmă cu doar zece ani, Robert Negoiţă ne zugrăveşte imaginea pe care a văzut-o chiar el când a mers prima oară la Hala Laminor.

“Povestea este că din primul moment când am ajuns primar am fost în permanent contact cu cetățenii. Ei bine, de fiecare dată când ajungeam în zonă, acolo, în zona Republica, cetățenii mă solicitau să găsesc o soluţie. Acolo era nenorocire, o groapă de gunoi. Câini, pisici, șobolani, niște suedezi care furau fier de pe acolo… suedezi cu fuste largi. Erau munți de gunoi”, a povestit Robert Negoiţă, la FANATIK SUPERLIGA.

Partea de târg ocupă doar 10% din Hala Laminor

Practic, aşa cum explică şi primarul sectorului 3, nu e vorba doar de o hală, ci de o întreagă proprietate de aproximativ 14 hectare, cu mai multe clădiri, din care cea mai mare este Hala Laminor, care se întinde pe şapte hectare. “Și, ca să ne înțelegem, Hala Laminor este a doua clădire ca mărime, după Casa Poporului din România”, subliniază Robert Negoiţă.

din întreaga hală. “Partea de târg e undeva la 10% din hală. Mai este partea de concerte, iar împreună se duc pe la 30%. Dar dumneavoastră, 70% din hală nu ați văzut-o”, a explicat primarul sectorului 3.

Hala este monument istoric, categoria 1A, iar astfel de clădiri, care țin de patrimoniu, nu pot fi recondiționate decât într-un anumit fel, cu anumite materiale, astfel că lucrările devin foarte costisitoare.

“Când am cumpărat-o am făcut o expertiză, iar expertul ne-a spus că este în pericol de colaps, că stă să cadă. De altfel, parte din ea era deja prăbușită. Vreo 4.000 de metri pătrați erau deja prăbușiți, erau jos. Nu am mai putut recupera nimic. Am reconstruit de la zero. Ei bine, și atunci era obligația noastră legală, fiind proprietari, să o reabilităm. Dar lăsând la o parte obligația legală, era şi obligația morală. E vorba de istoria României, n ai cum să lași așa ceva, să moară”, a mai declarat Robert Negoiţă, în emisiunea lui Horia Ivanovici.

De mai bine de şase ani se munceşte la Hala Laminor, de unde s-au scos milioane de metri cubi de beton armat, lucru explicabil în condiţiile în care la un moment dat aici a funcţionat la un moment dat cel mai mare laminor din Europa. Toate aceste lucrări şi investiţii au avut însă un cost substanţial. “Toată investiția cu cumpărat cu tot, cred că a ajuns undeva la 80 de milioane de euro, cu totul”, a dezvăluit Negoiţă.

În privinţa organizării târgului propriu-zis, “Laminor Wonderland”, costurile abia dacă ajung la 0,2% din această sumă. “A costat puțin, foarte puțin. Discutăm de 100-200.000 de euro, dar nu cred că s-a ajuns până la 200.000”. Bradul natural, adus din Suedia, a costat 3.000 de euro, iar preţul celui din faţa intrării a fost de 7-8.000 de euro.

“Dar, atenţie, aceşti bani nu sunt bani pierduţi, sunt bani investiţi. E prima ediţie a târgului, iar anul viitor vă asigur eu că va arăta incomparabil mai spectaculos”, a promis Robert Negoiţă, la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici, INTERVIU FARA MENAJAMENTE cu Robert Negoita: “ADUCETI DETECTORUL DE MINCIUNI AICI!”

Fanatik Editie Speciala - Horia Ivanovici si Robert Negoita