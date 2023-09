Câți bani a dat Adda pe toate analizele pentru a afla că suferă de Lyme. Suma e imensă

Cât au costat-o pe Adda analizele pentru boala Lyme. Vedeta a spus despre ce sumă este vorba, una deloc mică!

Câți bani a dat Adda pe toate analizele pentru a afla că suferă de Lyme

Adda a vorbit despre costurile suferite pentru a afla că are . A fost o perioadă foarte lungă în care nimeni nu știa ce are, așa că a trecut pe la mulți doctori ca să vadă ce problemă de sănătate are, de fapt.

Acest lucru a însemnat foarte multe analize pe care le-a făcut vedeta, iar suma este imensă. Mulți oameni de rând nu și-ar permite o asemenea sumă dată doar de investigații medicale, să nu mai vorbim de tratament!

Adda a spus că a cheltuit 15.000 de euro în total pe toate analizele care au dus la punerea diagnosticului de boală Lyme. Este vorba despre un teanc gros și costisitor.

„La mine toate analizele în valoare de 15.000 de euro stau într-o cutie. Nu le-am întins niciodată să văd câte sunt. E un teanc gros”, a spus Adda.

Cântăreața atrage atenția asupra posibililor pacienți

Adda a mai spus că fiecare trece prin aceleași etape pentru a afla ce boală are. Se pierde timp prețios, a atras atenția cântăreața, care a spus că boala continuă să pătrundă și mai mult în corp.

„Prin asta trece un bolnav de Borrelia până să primească diagnosticul. Problema e că pierde timp prețios, timp în care spirochetele se înmulțesc și migrează peste tot, afectând tot corpul. De asta se adaugă mereu câte un simptom.

Așa că dragi infecționiști, reumatologi, cardiologi, neurologi, oftalmologi, alergologi și dermatologi- TESTAȚI PACIENȚII, dar cu testele alea BUNE, NU ELISA, ELFA și mama lu Ștefan cel Mare. Lyme ul nu e doar de la căpușă”, a spus vedeta.