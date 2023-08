Adda duce lupte crâncene cu boala Lyme. Simptomele nu-i dau pace nici după începerea tratamentului: „Am luat peste 30 de pastile pe zi”

Lupta cu boala Lyme nu este una liniară pentru Adda. I-a luat mai bine de un an să primească un diagnostic clar, apoi a început un tratament dur, totul pentru a se face bine, dar simptomele nu au dispărut complet. Artista a făcut dezvăluiri emoționante despre starea sa actuală.

Cum se simte Adda, la un an de când a fost diagnosticată cu Lyme

După multă suferință, . Astfel, după ce o lungă perioadă de timp a urmat tratamente eronate, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva l-a început pe cel corect.

Însă nu este deloc un drum ușor de parcurs. , vedeta învață să trăiască din nou. De luni de zile, înghite zeci pastile și periodic face injecții, de care până acum îi era foarte frică. Simptomele s-au mai ameliorat, dar starea de bine nu este una constantă.

În mediul online, Adda a mărturisit că încă are momente când nici nu se mai poate mișca din cauza durerilor foarte accentuate. Iar ea nu este un caz singular, la fel ca mulți alți bolnavi de Lyme, trăiește cu frica permanentă că ceva i s-ar putea întâmpla.

„Ai zile, luni bune, ani buni și apoi poate reveni oricând. Tot timpul stai pe nisipuri mișcătoare și trebuie să înveți să trăiești fără frică.(…) Să te bucuri de viață, în timp ce știi că există probabilitatea să pici oricând.

Sunt cazuri de oameni care stăteau liniștiți la masă și brusc au paralizat de la gât în jos. Eu am luat cinci luni peste 30 de pastile pe zi.(…) Am 59 de injecții făcute, mai am 21. Uneori simt că nu mai pot pentru că sunt foarte dureroase.

Dar merg înainte sperând că omoară toate spirochetele de Borrelia. Am 31 de ani și am artrită Lyme. Uneori, abia mă pot mișca din cauza durererilor. Mi se blochează mușchii.”, a spus Adda, citată de

Speră ca se va vindeca

Adda a mărturisit că uneori nu poate depune niciun fel de efort. Astfel că, activități normale, precum sportul, pentru ea sunt imposibil de desfășurat. Are, totuși, speranța că totul va fi bine și că dacă boala își va pune amprenta definitiv asupra corpului său, sechelele să fie cât mai puține.

Anul viitor va mai trece prin două testări, pentru a afla în ce stadiu se află boala Lyme și își dorește ca la cea din octombrie să primească numai vești bune și să poată să aibă o viață cât se poate de normală în situația ei.

„Sper în martie 2024 când mă voi testa din nou, să primesc cea mai bună veste și sper ca în octombrie 2024, când mă voi testa iar, să fie veștile tot bune. Fără simptome sau măcar simptome cât mai puține, să pot trăi cu mai puțină frică. Poate chiar să alerg și să fac sport.

Și mai sper să nu mai treacă nimeni prin iadul ăsta. Să deschidă medicii ochii, să existe testări și protocoale de tratament. Sper multe pentru mine, dar și pentru cei ca mine. Cu Dumnezeu înainte”, a completat Adda.