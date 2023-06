Câţi bani primește Spania, câştigătoarea Ligii Naţiunilor 2023! Sumă importantă obţinută din participarea în turneu

Spania a câştigat finala Ligii Naţiunilor după ce a trecut de Croaţia, după executarea loviturilor de departajare. După 120 de minute, scorul a fost egal, 0-0, dar ibericii au obţinut trofeul la penalty-uri, scor 5-4.

Câţi bani a obţinut Spania, câştigătoarea Ligii Naţiunilor! Sumă uriaşă pentru o “competiţie amicală”

Deşi este considerată o competiţie amicală, premiile oferite de UEFA pentru nu sunt deloc de neglijat. Fondul total de premiere este de 76,25 de milioane de euro, bani împărţiţi între cele 55 de ţări participante.

Astfel, formaţiile care participă în Liga A îşi asigură un premiu de 2,250,000 de euro. Apoi, sumele sunt în scădere, echipele din Liga B iau 1.500.000 de euro, cele din Liga C 1.250.000 de euro, iar cele din Liga D, 750.000 de euro.

Fiecare câştigătoare de grupă a obţinut o sumă de bani în plus. Câştigătoarele din Liga A au luat 1.500.000 de euro în plus, cele din Liga B, 1.000.000 de euro, formaţiile din Liga C, 750.000 de euro, iar Liga D, 500.000 de euro.

Câştigătoarea şi-a asigurat 12.000.000 de euro!

Cele mai mari premii sunt acordate la turneul final, acolo unde se întâlnesc cele patru câştigătoare din grupele Ligii A. Câştigătoarea Ligii Naţiunilor ia în total 12.000.000 de euro, finalista îşi asigură 9.000.000 de euro, echipa de pe locul 3 ia 8.000.000 de euro şi locul 4, 7.000.000 de euro.

Sumele sunt în creştere la această ediţie faţă de precedentele. Portugalia a câştigat 10.500.000 de euro pentru victoria din 2019, Franţa a luat 11.000.000 de euro pentru succesul din 2021, iar acum, Spania câştigă 12.000.000 de euro, o sumă uriaşă.

Argentina a luat 42.000.000 de euro pentru succesul de la Cupa Mondială

Ca termen de comparaţie, a câştigat 42.000.000 de euro pentru succesul de la Cupa Mondială din Qatar şi vorbim despre cea mai importantă competiţie din fotbalul internaţional.

Trofeul acordat învingătoarei este realizat din argint veritabil şi cântăreşte aproximativ 7,5 kilograme şi are o înălţime de 71 de centimetri. Prima dată, trofeul a fost ridicat de Cristiano Ronaldo, în 2019.

Spania are şi un privilegiu pentru viitoarele preliminarii, pentru Cupa Mondială din 2026. Ca învingătoare în Liga Naţiunilor 2023, ibericii vor fi traşi la sorţi într-o grupă preliminară cu cinci echipe, în loc de şase.

