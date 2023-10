Câți bani a pierdut Bănel la Făurei. A dezvăluit toată „nebunia”!

Bănel Nicoliță și-a pus sufletul pe tavă și banii pentru echipa de fotbal din orașul natal Făurei. suma uriașă pe care a investit-o.

Bănel Nicoliță, detalii incredibile despre banii pierduți la Făurei: „Băgasem deja 200.000 de euro și am găsit oile pe teren”

Bănel Nicoliță despre suma uriașă pe care a cheltuit-o cu echipa de fotbal: „Foarte mulți bani. 300.000 de euro, pe-acolo. Când m-am dus acolo nu era nimic, era haos. Am găsit oile. Și-am spus stop: punem plasă sus frumos, cum am văzut și eu pe-afară, să nu se mai ducă mingea în apă, în noroi, să se ducă omul după ea. Să se ducă în alb și să se întoarcă negru.

ADVERTISEMENT

Am luat frumos vestiarele, am făcut dușuri, era unul și se spălau cinci inși. Am făcut tot, cap-coadă: la oaspeți, la arbitri. Am făcut din garaj unde își făceau unii mașini, cantonament, să doarmă zece jucători, camere, tot ce trebuie, paturi, televizoare”.

Nicoliță a avut un șoc uriaș după ce a investit bani grei și a avut parte de o „surpriză” când a venit la stadion: „Când am început să mai câștigăm și noi meciuri, eu veneam în fiecare zi la antrenament. Când vin într-o zi găsesc oile pe teren, după ce băgasem deja vreo 200.000 de euro. Nu știam ce să mai zic, pe cine să bat, pe cine să înjur. Am înnebunit. Ăsta e nivelul. N-ai ce să faci.”.

ADVERTISEMENT

Bănel Nicoliță, dezvăluiri: „7-8 inși dormeau la mine în casă. Mama pregătea mâncare pentru 30 de jucători”

Întreaga familie era implicată pentru a ține echipa de fotbal: „Mama mea, înainte de meci, îi chema la mine în curte și deja aveam un lot de 19-20 de jucători. 7-8 inși dormeau la mine în casă. Intimitatea lor, hainele lor. Mai avea și mama aur și îți dai seama că mai dispărea și nu țineam cont.

La cantonament aveam bucătar care le făcea mâncare zi de zi. După fiecare antrenament aveau masă. Veneau jucători de la București, Brăila, Galați, Buzău și așa mai departe.

ADVERTISEMENT

Aveau și o bericică după antrenament, aveau un suc copiii. Înainte de meci, mama pregătea mâncare pentru 30 de jucători. Că mai veneau prieteni de-ai mei, de-ai lui Petrică… Era curtea plină”.

Cu toate acestea, deși și-a pierdut și soția, Bănel Nicoliță nu regretă banii pierduți: „Am vrut să jucăm fotbal să facem și petrecere. Le-am combinat și cred că am ieșit pe minus. Indiferent de ce am făcut nu contează. Sunt foarte fericit că m-am dus în locul în care am crescut.

ADVERTISEMENT

Mi-am dorit să fac lucrul ăsta în momentul în care m-am lăsat de fotbal. Am vrut să merg la Făurei și să investesc. Am făcut-o cu sufletul și nu mai contează că nu a ieșit așa cum mi-am dorit eu. Nu-mi pare rău de nimic. Nu mai e nimic acolo. Palmaresul e la primărie, trebuie să mă bag și eu acum”.

Dacă e luni, marți sau vineri e FANATIK SUPERLIGA! De la 10:30, LIVE DOAR pe homepage-ul FANATIK.RO și apoi ÎN PREMIERĂ pe Facebook și YouTube de la ora 17:30. Duminică, 29 octombrie, Horia Ivanovici și invitații săi te așteaptă la o ediție specială a emisiunii după Petrolul – FCSB.

Bănel Nicoliță a dezvăluit suma exactă pe care a pierdut-o la Făurei