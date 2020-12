Câți bani a pierdut CFR Cluj în Europa League. Suma este uriașă pentru România

Participarea CFR-ului în grupele Europa League a început și în acest an încurajator. Numai că victoria cu ȚSKA Sofia nu a fost confirmată și de următoarele meciuri, iar ardelenii au ratat șansa de a face bani frumoși.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clujenii au adunat doar patru puncte după tot atâtea partide disputate și tremură pentru calificarea în primăvara europeană. De asemenea, clubul se gândește și la sumele pierdute din cauza rezultatelor slabe din ultimele meciuri.

Ardelenii mai au la dispoziție două dueluri prin care își pot salva atât bugetul, cât și prezența în Europa. Ei vor aborda meciurile cu ȚSKA Sofia, de la Cluj, și cu Young Boys Berna, din deplasare, cu un alt antrenor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Câți bani a pierdut CFR Cluj în Europa League. Puteau avea cu 1.520.000 de euro în plus

Fiecare egal obținut în grupele Europa League este răsplătit de UEFA cu 190.000 de euro, în vreme ce victoria aduce nu mai puțin de 570.000 de euro. CFR Cluj a reușit să câștige, până acum, 760.000 de euro în faza grupelor, ca urmare a succesului 2-0 de la Sofia și a remizei 1-1 cu Young Boys, din Gruia.

Din păcate, oamenii care până de curând au fost antrenați de Dan Petrescu au ratat șansa de a obține ceva din dubla cu AS Roma. Ardelenii au pierdut cu 5-0 pe Olimpico, iar în Gruia a fost 0-2, astfel că tot potul pus la bătaie de UEFA pentru aceste partide au luat drumul capitalei Italiei.

ADVERTISEMENT

Minimul pe care CFR l-ar fi putut obține în plus ar fi fost 190.000 de euro, în cazul în care obținea măcar un egal din cele două dueluri cu AS Roma. Însă dacă ar fi reușit să câștige și meciurile cu italienii, dar și partida cu Young Boys, de acasă, CFR ar fi putut încasa nu mai puțin de 1.520.000 de euro în plus!

Este o sumă extraordinară pentru un fotbal românesc aflat în dificultăți financiare din ce în ce mai mari. În orice caz, conform calculelor FANATIK, CFR are de primit din partea UEFA un total garantat în valoare de 5.740.030 euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum stau față de anul trecut. Câți bani primiseră după primele patru etape

Chiar și în condițiile unei sume destul de mari care va veni din partea UEFA, oficialii din Gruia au motive de nemulțumire. Asta pentru că în sezonul precedent performanțele financiare ale clubului au fost mult mai bune în faza grupelor.

După primele patru etape, CFR Cluj înregistrase trei victorii, adică adunase 1.710.000 euro! Altfel spus, într-o grupă din care făceau parte Celtic Glasgow, Rennes și Lazio Roma, CFR Cluj reușise să adune cu 950.000 de euro mai mult decât acum, când le-a avut de înfruntat pe AS Roma, ȚSKA Sofia și Young Boys Berna.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

La toate acestea, se adaugă și lipsa spectatorilor. Pandemia de coronavirus a provocat pierderi financiare enorme pentru CFR Cluj. De exemplu, participarea în preliminariile UCL din 2019 le-a adus clujenilor două milioane de euro doar din vânzarea de bilete pentru cele trei partide din tururile preliminare găzduite în Gruia. Cu siguranță, și pentru meciurile din acest sezon ar fi putut ajunge să încaseze cel puțin o sumă asemănătoare.

760.000 de euro a câștigat CFR Cluj în grupele Europa League în acest sezon, după patru meciuri;

a câștigat CFR Cluj în grupele Europa League în acest sezon, după patru meciuri; 1.710.000 de euro adunaseră ardelenii în sezonul trecut, după tot atâtea partide;

adunaseră ardelenii în sezonul trecut, după tot atâtea partide; 5.740.030 de euro vor primii „alb-vișiniii” de la UEFA pentru parcursul european de până acum.

Boom fabulos la nivel de buget, dacă CFR Cluj se califică

În ultimele două etape, CFR Cluj are ocazia să își rotunjească în mod considerabil câștigurile venite de la UEFA. Asta pentru că în joc nu sunt doar șase puncte, adică 1.140.000 de euro, ci și posibilitatea de a ajunge în 16-imile Europa League. Pentru o calificare de pe locul doi, CFR Cluj va încasa un bonus de 1.000.000 de euro!

ADVERTISEMENT

Altfel spus, în joc mai sunt nu mai puțin de 2.140.000 de euro pe care CFR Cluj îi poate obține dacă își câștigă ultimele două meciuri din faza grupelor Europa League. Ardelenii se pot califica și cu un egal și o victorie, însă doar dacă Young Boys nu reușește să câștige la Roma.

Primul pas pentru CFR Cluj este meciul de pe teren propriu, cu ȚSKA Sofia, care va avea loc în data de 3 decembrie, de la ora 22:00. Rămași fără Dan Petrescu, ardelenii vor fi pregătiți de staff-ul tehnic al acestuia, iar pe bancă vor sta Marius Bilașco, Valeriu Bordeanu și Costin Curelea.