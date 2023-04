Câți bani a primit Bianca Patrichi pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor România. Mulți români nu câștigă într-un an atât

Bianca Patrichi a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția de miercuri seară, din 26 aprilie. ”Faimoasa” a stat 16 săptămâni în jungla din Republica Dominicană, timp în care a fost remunerată. Câți bani a reușit să facă?

Banii câștigați de Bianca Patrichi la Survivor România 2023

. Publicul a trebuit apoi să aleagă între ea și Andrei Krișan, acesta nominalizat fiind de către purtătorul colanului de imunitate, ”războinicul” Robert Moscalu.

ADVERTISEMENT

Își dorea să ajungă până în marea finală, dar s-a resemnat cu gândul că nu va mai putea. Și-a propus să iasă din emisiune fără regrete și se bucură pentru colegul ei, Andrei Krișan, că va rămâne în continuare în junglă.

”Am promis că nu mai plâng, încerc să îmi menţin emoţiile undeva mai jos de gât! Ce pot să zic? Felicitări! Şi ve vedem în maximum 4 săptămâni, abia aştept să îi văd pe toţi. M-am tot gândit dacă am regrete, nu am!

ADVERTISEMENT

Vreau să ies fără regrete, cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun. Mă bucur că a rămas Crişan, bravo! Asta arată că lucrurile sunt făcute aşa cum trebuie. Am luptat mult să schimb la mine teama de mine, îmi era teamă că nu o să pot face faţă acestui show.

Sunt mândră că am ajuns până aici! Sunt în top 3, am ajuns într-un punct departe, am făcut ceva bine, clar. Am înţeles că trebuie să îţi exprimi părerile, în loc să le ţii în tine şi să fie tensiuni M-a întărit foarte tare această experienţă, aveam nevoie de ea! De asta am fost aici, zic eu”, a declarat Bianca Patrichi la

ADVERTISEMENT

Potrivit pentru fiecare săptămână de la Survivor România, Bianca Patrichi a încasat 1000 de euro, ceea ce înseamnă că în cele 16 săptămâni a făcut 16.000 de euro. Rămâne de văzut ce va face cu banii, dar cu siguranță o parte îi va investi în carieră.

Cine este Bianca Patrichi

Bianca Patrichi are 32 ani și este nepoata regretatului balerin Cornel Patrichi, care a fost și jurat la ”Dansez pentru tine”. Tânăra a preluat din talentul unchiului său și la rândul ei este dansatoare și coregrafă. Totodată, s-a declarat pasionată și de fotografie.

ADVERTISEMENT

Bianca Patrichi nu este la prima experiență cu aparițiile în emisiuni TV. În trecut, a participat la ”Insula Iubirii”, aici având rolul de ispită. Mai exact, seducea partenerii altor concurente. După plecarea sa de la Survivor România, în competiție au mai rămas 9 oameni.