Bianca Patrichi, eliminată de la Survivor România! Înainte să plece acasă, i-a făcut praf pe foștii Războinici: „Niște oameni cu care n-am ce să discut”

Oricât de mult a sperat să prindă finala Survivor România, Bianca Patrichi a părăsit competiția în ediția difuzată pe 26 aprilie 2023. Victima strategiilor foștilor Războinici, coregrafa le-a cerut socoteală și i-a numit falși pe cei care au votat-o spre eliminare.

Bianca Patrichi a plecat de la Survivor România

, au făcut anunțul. Bianca Patrichi a căzut victima strategiilor, a fost propusă spre eliminare de foștii Războinici și se pare că nu a reușit să adune mai multe voturi decât Andrei Krișan.

De altfel, . Totuși, înainte a stinge flacăra în Consiliu, Bianca Patrichi i-a făcut praf pe cei care au nominalizat-o să plece de la Survivor România.

Odată ajunși pe insula tribului Taino, a vrut să știe de ce a fost luată în vizor: „Sunt curioasă cum v-ați gândit la mine la nominalizare”, a întrebat, iar Robert i-a oferit răspunsul și a spus că erau doar trei variante. „A. Cum ați ales-o pe a treia. Sau a câta am fost?”. „Vă luăm la rând”, a venit și replica.

Nu foarte mulțumită de răspuns, Bianca Patrichi a luat-o la întrebări pe Alexandra Porkolab. „Ai spus că te-ai fi bucurat și dacă aș fi câștigat eu colanul. Cum nu l-am câștigat, te-ai decis să mă votezi de bucurie sau de tristețe că n-am câștigat eu colanul?”. Fosta Războinică a explicat că afirmația a fost făcută în contextul în care ar fi apreciat orice victorie avută de o femeie în fața unui bărbat.

„Nu mai am niciun chef să stau să discut cu niște oameni cu care nu am ce să discut”

Bianca Patrichi, însă, nu s-a lăsat deloc convinsă de cuvintele auzite. „Unii să ajungă doar pe jocuri din astea strategice, și alții, care sunt corecți, să plece acasă. Care poate au mai multe șanse, ca oameni fiind, social și sportiv…

Dacă tu erai în locul meu, cred că aveai același punct de vedere. Și faptul că ai venit la mine la bancă să-mi spui că nu merită nicio lacrimă, nu ai făcut decât să confirmi că eu voi fi următoarea la nominalizare.

Eu nu am nevoie de gesturi de la absolut nimeni care nu crede în gesturile pe care le face. Aș vrea din tot sufletul, dacă nu credeți în felicitările pe care mi le-ați dat pe traseu, să n-o mai faceți. Vă rog eu din tot sufletul!”.

Nici noaptea nu a fost un sfetnic bun, așa cum se spune. Faptul că știa că are mari șanse să plece de la Sruvivor a mâhnit-o pe Bianca Patrichi. „Îmi pare rău că simt și spun că am avut dreptate. Aseară m-am culcat cu o migrenă destul de mare. Și m-am trezit….Nu mai am niciun chef să discut cu niște oameni cu care nu am ce să discut. Pentru că nu vor să fie transparenți”.

Bianca Patrichi a izbucnit în plâns înainte de plecarea de la Survivor

Totodată, focusul s-a mutat pentru scurt timp spre Krișan. Robert Moscalu a explicat că l-a votat pentru că l-a considerat trădător- pentru că s-a apropiat prea mult de fostele Faimoase. I-a aruncat cuvinte grele. A afirmat că Andrei nu mai e nici măcar „fost Războinic” și că, pe lângă strategie, nominalizarea a fost și personală, pentru că nu se „halesc”.

Prin urmare, Bianca Patrichi a ridicat un alt semn de întrebare. „Am fost un vot strategic pentru grup, pentru voi? Te duci în fața publicului și zici: ‘E alta la rând’. Mi se pare că este lipsă de respect, pentru public și pentru mine. Aș fi vrut să spui un motiv. Acum, dimineață, au dat-o că era strategic. Sunt atât de evazivi încât mă obosesc.

Nu știu dacă săptămâna asta e neapărat ultima sau penultima a mea aici. Dar, na…Îmi vine să plâng. Pentru că nu mi se pare corect. Pentru că am dat tot ce am avut mai bun să evoluez. Și să vină niște oameni pentru că așa li se pare lor că e în interesul lor…să-mi taie craca gratuit”, a spus, printre lacrimi, Bianca Patrichi.