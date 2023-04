Gestul făcut de Andrei Krisan pentru Bianca Patrichi după eliminarea de la Survivor România. I-a surprins pe toți

Bianca Patrichi și-a luat rămas-bun de la colegii de la Survivor România după ce a fost eliminată, însă gestul făcut de Andrei Krișan i-a surprins pe toți. Ce i-a spus concurentul blondinei înainte ca aceasta să plece acasă?

Gestul făcut de Andrei Krisan pentru Bianca Patrichi după eliminarea de la Survivor România. Toată lumea a fost surprinsă

În ediția din 26 aprilie a emisiunii Survivor România, . Fosta Faimoasă a fost nominalizată alături de Andrei Krișan, însă acesta din urmă a reușit să obțină mai multe voturi din partea publicului.

Bianca Patrichi a fost votată la nivel de grup, în timp ce Andrei Krișan a fost propus spre eliminare de către fostul său coechipier, Robert Moscalu, în urma Jocului pentru Imunitate.

După mai bine de trei luni petrecute în jungla din Republica Dominicană, , după cum a declarat în cadrul Consiliului tribal.

“Mă bucur pentru Krișan că rămâne, pentru că mi se părea nedrept. Cu colegele mele o să mă văd imediat cum se termină acest show. O să le susțin cât pot de mult, de acasă, din fața televizorului. Vreau să cred că am arătat tot ce am avut mai bun.

Am promis că nu mai plâng, încerc să îmi menţin emoţiile undeva mai jos de gât! Ce pot să zic? Felicitări! Şi ve vedem în maximum 4 săptămâni, abia aştept să îi văd pe toţi. M-am tot gândit dacă am regrete, nu am!

Vreau să ies fără regrete, cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun. Mă bucur că a rămas Crişan, bravo! Asta arată că lucrurile sunt făcute aşa cum trebuie”, a declarat Bianca după ce Daniel Pavel i-a rostit numele.

Înainte de a părăsi Consiliul, Bianca Patrichi și-a îmbrățișat colegii rămași în competiție. Atunci când a ajuns la Andrei Krișan, concurentul i-a transmis un mesaj important la ureche. Acesta i-a spus blondinei că se bucură foarte mult că a cunoscut-o și că participarea ei a adus un mare plus competiției.

“Îmi pare bine că te-am cunoscut, să știi. Ai fost un plus mare”, i-a spus Andrei Krișan fostei Faimoase, spre uimirea celorlalți concurenți de la Survivor România 2023.