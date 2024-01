Câți bani face Zanni, vedeta de la Survivor! E plătit regește de Pro TV

Zanni a reușit să câștige sezonul 2 de Survivor, dând piept cu personaje mult mai cunoscute decât el, precum Cătălin Moroșanu sau Jador. A surprins pe toată lumea cu încăpățânarea sa, felul direct de a fi și a cucerit marele premiu. Cariera lui a explodat, devenind, o perioadă, foarte căutat ca artist.

Zanni de la Survivor încasează bani frumoși

Zanni reușește să câștige bani frumoși din mai toate activitățile pe care le are. În primul rând, el are profituri substanțiale din muzică, în ciuda faptului că nu îl mai are alături pe Alex Velea. De altfel, cei doi s-au certat atât de rău încât nu au lipsit acuzațiile care frizează sfera penalului.

Vedeta Survivor are o firmă, Zanni Music, care are ca obiect activități suport pentru interpretare artistică și spectacole. Și, în ultimul an fiscal, conform datelor consultate de FANATIK, nu prea ar avea de ce să se plângă. Mai exact, cu o cifră de afaceri în creștere față de anul precedent, Zanni a ”rulat” aproape 150.000 de lei. Adică circa 30.000 de euro.

Profitul a fost pe măsură, chiar dacă, culmea, a scăzut puțin. El a avut la acest capitol, peste 100.000 de lei, adică undeva la 20.000 de euro. Evident, vorbim doar de banii din muzică. Nu de altceva, dar Zanni a fost și prezentator pentru emisiunea online legată de sezonul 3 de la Survivor.

Iar suma pentru care a prezentat, pe Voyo, nu a fost deloc mică, informațiile venite de prin Pro TV indicând că ar fi fost peste 10.000 de euro. În plus, , pe bani grei.

Revenirea lui, ca Faimos, la Survivor All Stars, este făcută, de asemenea, pe bani frumoși. Zanni, a aflat FANATIK, a negociat ”la sânge” onorariul pentru participarea sa în show. Iar Pro TV nu a spus nu tuturor cerințelor pe care le-a avut cel care a câștigat sezonul 2 de Survivor.

Câți bani ar câștiga Zanni de la Pro Tv

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Zanni este printre cei mai bine plătiți Faimoși de la Survivor România All Stars. Mai exact, chiar dacă nu ar depăși onorariul lui Jador, cel care a câștigat sezonul în care au concurat amândoi nu este nici departe.

Astfel, Zanni ar lua, săptămânal, peste 5000 de euro de la Survivor. Suma, chiar dacă pare mică în comparație cu cea primită de Jador (care ar lua 10.000), este totuși una impresionantă.

Motivul este simplu: Zanni se așteaptă să ajungă în ultimele faze ale competiției, să stea peste 20 de săptămâni în Republica Dominicană. Iar asta ar însemna că ar câștiga peste 100.000 de euro. Bani la care, speră el, va adăuga și marele premiu de la Survivor, încă 100.000 de euro.

Zanni, propulsat de Velea, scandal cu mentorul

În sezonul în care Zanni lua starul la Survivor cot la cot cu Jador, Cătălin Moroșanu și Ana Porgras, tânărul artist era mai mult necunoscut. Susținut însă de Alex Velea și de restul echipei acestuia, Zanni ajungea în finală și reușea să pună mâna pe râvnitul trofeu. După aceea, nu a trecut foarte mult timp și între el și Velea au apărut primele fricțiuni. Iar de ceva vreme, cei doi sunt ”despărțiți” complet.

Acum ceva vreme, Zanni mărturisea pentru FANATIK că s-a simțit înșelat, ba chiar ar fi fost bun doar ”de muls”. Și, chiar dacă suma de care vorbește Zanni este una cât se poate de serioasă, artistul care a luat startul la Survivor All Stars spune că i-a trecut deja ”la pierderi”.

”Nu pot recupera nimic și nici nu am intenția să recuperez ceva. Sunt doar dezgustat că am fost păcălit. Am crezut mereu că sunt o persoană rece și trebuie să mă schimb. Trebuie să fiu mai înțelegător cu oamenii. Când devii mai înțelegător, lumea nu te vede mai bun, te vede bun de plată. E vorba de peste 100.000 de euro.

Și-au umplut buzunarele cu mulți bani fără să-mi înapoieze și mie măcar 1%. Este vorba de oameni care au profitat de mine și de povestea mea de când stăteam la cămin, dar și în prezent… Oameni care sunt plătiți să facă ceva și fug cu banii. Ce mi-am achiziționat eu sunt banii strânși chibzuit de mine”, ne-a spus .