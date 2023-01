Câți bani i-au intrat în buzunar Savetei Bogdan la început de 2023: ”Vreo cinci luni stau mai liniștită”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK Saveta Bogdan a făcut primele declarații despre suma de bani încasată la trecerea dintre ani. Celebra interpretă, deși se confruntă cu cheltuielile de întreținere și de curent electric, afirmă că este asigurată pe următoarea perioadă de iarnă, asta după ce a muncit și a agonisit fiecare leuț câștigat de Revelion.

Câți bani a încasat Saveta Bogdan în prima noapte din anul 2023

Una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară vorbește deschis despre veniturile pe care le-a făcut, prin muncă cinstită, în noaptea dintre ani. Saveta Bogdan nu se plânge nimănui și nici nu cere, din contră, se bucură atunci când oamenii o cheamă să cânte, pentru că așa își câștigă existența de zeci de ani.

Chiar în noaptea de Revelion, interpreta a fost solicitată în două locații din București, și, în urma acestor job-uri . Cu râsu-i molipsitor și cu vocea-i inconfundabilă, Saveta Bogdan a mai făcut și câteva sute de lei extra sumei din contract.

”Am cântat în două locații de revelion și am fost foarte bine plătită. Prima unde am fost invitată este pe Centru. Am luat și ceva șpagă, pentru Vasile. Trecuse de miezul nopții deja. Și apoi am mers undeva în spate la Obor, foarte aproape de casa mea. Am cântat și acolo la peste 400 de persoane.

Am făcut bani să pot sta cinci luni acasă, doar că eu mă mai duc la programul meu. am făcut cu mult peste 1.000 de euro în acea noapte. Pentru mine este foarte bine. Pe lângă asta și bacșiș. Oamenii mă așteptau, mă plac pentru că mereu râd. Eu vorbesc cu ei, mă duc printre mese.

Mi-a dat cineva bani numai să râd. Să-i binedispun soția. Era supărată de anul trecut și a zis că râsul meu este contagios. Că se ia!”, a declarat pentru FANATIK Saveta Bogdan.

Saveta Bogdan: ”Mi-am pus și un bănuț la bancă”

Ca orice persoană responsabilă, pentru a nu trăi cu grija zilelor care vor urma când nu va mai putea munci.

De asemenea, interpreta de muzică populară mai punctează că nu-i mai dă nici fiicei ei niciun bănuț. Din contră, unicul ei copil îi mai dă din când în când, pentru a nu o ști cu lipsuri.

”Vreo cinci luni stau mai liniștită. S-au mărit și pensiile. Sunt chiar bine. Mi-am pus și un bănuț la bancă. Am și eu, ca orice om, frica zilei de mâine.

Fiicei mele nu îi mai dau bani. Când a venit în România mi-a dat ea. În America Cătălina câștigă 5.000 de dolari pe lună. Nu mai are nevoie. M-am luat de ea – ce faci cu banii? – ea mi-a zis că se plimbă. Îi place să se ducă, doar că nu are concediu că ar sta numai plecată”, a mai completat celebra artistă.

Facturile mari îi dau bătăi de cap artistei

În contextul majorărilor la gaze și la curent electric, facturile pe care le-a primit Saveta Bogdan nu au fost deloc mici. Însă, nu se plânge, asta datorită faptului că a încasat în noaptea de revelion. Altfel, problema era puțin mai greu de manageriat de apreciata artistă.

Doar o singură persoană pentru întreținere și lumină a trebuit să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 800 de lei, bani pe care, din păcate, un pensionar de rând nu îi încasează.

”Mi-a venit întreținerea, dar noroc că am avut bani de unde să plătesc. Mi-a venit aproape 400 de lei pe luna noiembrie, asta pentru că a fost vreme bună afară.

Caloriferul a fost căliu, că altfel, cine știe cât venea. Pot spune că a fost destul de bine cu încălzirea până acum pentru că a ținut vremea cu noi. Ne-a iubit Dumnezeu. A fost mult mai bine ca în alți ani pentru că, înainte, de multe ori am răbdat frig. Mi-a mai venit și lumina 400 de lei, dar asta pentru că, atunci când îmi este rece mai pun caloriferul electric”, a precizat Saveta pentru FANATIK.

”Dacă eram trei inși în casă, îmi dădeam cu pumnii în cap”

Întrebată dacă fiica va veni în țară în această perioadă, Saveta Bogdan spune că nici nu se pune problema. Având în vedere costurile, dacă ar fi trei în casă și ar înmulți cu 400 de lei de la întreținere, ar fi 1.200 dintr-un foc. Glumind, aceasta spune că mai bine i-ar scoate afară sau i-ar pune și pe ei la plată.

”Eu stau într-un apartament pe Calea Moșilor, este o zonă bună, și, nu mi-a venit așa mult cum am auzit la alții, doar că eu sunt o singură persoană. Dar, dacă eram trei inși în casă, îmi dădeam cu pumnii în cap.

Îi scoteam afară din casă (n.r. râde). Dacă era și fiica mea și ginerele, era nevoie să plătească și ei, nu mă descurcam. Cătălina chiar m-a chemat să stau la ea iarna, dar nu mă duc. Am decis că o să merg de Paște. Așa sper, dar cine știe ce va mai fi până atunci”, a mai adăugat vedeta.

Planurile Savetei Bogdan pentru 2023

La capitolul planuri pentru noul an, Saveta Bogdan admite că are câteva dorințe pe listă, dar cel mai important ar fi să poată realiza piese și videoclipuri noi.

Un CD era visul cel mare, însă, vedeta este pusă la curent cu trendul muzical și crede că ar fi o investiție care nu ar renta nici finaciar și nici din punct de vedere al mulțumirii ei sufletești. Asta pentru că fanii nu i-ar asculta creațiile mai mult decât o fac deja de pe youtube.

”Anul acesta aș vrea să mai fac niște videoclipuri. O să plec la Cluj, că acolo imprim eu piesele de ani buni. De ce nu, mi-aș dori să mai scot și un CD. Doar că nu știu dacă mai merită în vremurile astea.

Acum se pun pe youtube, oamenii îți dau like-uri sau se uită la ele și cam asta e. Așa este la modă acum și nu știu dacă mai rentează. Eu oricum am și CD-uri și plăci din anii trecuți. Plăcile mari s-au desființat. Casetele și ele s-au dus. Mai găsești, dar, rar pe cineva care ascultă un CD, totul e mai mult pe internet acum”, a încheiat Saveta Bogdan.