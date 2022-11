Dorința de care Saveta Bogdan n-a avut parte nici anul ăsta: „Nu știu ce se întâmplă, că întârzie!”

Ultimele zile ale anului bat la ușă, iar pentru mulți este momentul bilanțului. În decembrie, mai toată lumea se gândește ce reușite a avut în anul ce a trecut, care sunt dorințele care s-au îndeplinit, dar și ce trebuie să repare pentru a evita anumite greșeli pentru viitor.

Saveta Bogdan, supărată că nu are încă un nepoțel

Întrucât e o perioadă încărcată de sensibilitate, de speranțe și de regrete, FANATIK a vrut să afle cum stă la acest capitol una dintre cele mai iubite interprete de muzică populară de la noi, Saveta Bogdan.

Dincolo de glumele pe care le-a făcut folclorista de-a lungul anului despre așa-zisele sale relații, mulți luându-le în serios, vedeta are, totuși, un mare regret, însă înfăptuirea acestei dorințe nu ține de ea.

Întrebată de FANATIK dacă există vreo nebunie pe care ar face-o, ceva ce nu a făcut niciodată și ar mai încăpea loc până la sfârșitul acestui an, cântăreața ne-a spus cu sinceritate că marele ei vis are legătură cu copiii, pe care îi iubește nespus de tare.

Artista are deja un mic plan făcut și pentru 2023, când va merge la cel mai probabil înainte de Paște. Cu privire la marea ei dorință, Saveta a spus că nu știe ce se întâmplă de încă nu i s-a îndeplinit, dar nu și-a pierdut de tot speranța. Vedeta vrea cu ardoare un nepoțel sau o nepoțică!

„Îmi doresc să mă îmbrac în Moș Crăciun”

„Eu voi pleca la anul la fată în America. Probabil că înainte de Paște, dar până atunci mai este. Îmi doresc să fac neapărat ceva. Îmi doresc să mă îmbrac în Moș Crăciun.

Dacă mă invită finii mei să mă îmbrac în Moș Crăciun să mă duc la copiii lor, eu m-aș bucura. Mie îmi plac copiii. Eu nu am niciun nepot. Îmi doresc un nepot sau o nepoțică și, nu știu ce se întâmplă, că întârzie. Nu vrea să vină cocoșul și la noi! Acuma, Dumnezeu le rânduiește pe toate, El știe cel mai bine.

Nebunia pe care aș face-o acum, de sărbători, asta ar fi. Să mă îmbrac în Moș Crăciun și să mă duc la finii mei că au toți copii. Copiii lor sunt și nepoții mei. Cam asta aș mai vrea să fac pe anul ăsta, să vedem cum ne înțelegem”, a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Saveta Bogdan cântă la Roma pe 8 decembrie. În noaptea de Revelion, are patru spectacole de susținut

Până la sărbători, Saveta are de îndeplinit câteva obligații contractuale. Mai mult, artista are cântări chiar și în noaptea de Revelion, unele pentru care a semnat de câteva luni bune. Mai exact, artista va cânta în patru locuri diferite.

Pe 8 decembrie, Saveta va susține un spectacol la Roma, unde îi va încânta pe românii din Italia cu melodiile și veselia ei.

De Crăciun, aceasta își așteaptă întreaga familie acasă. „În ziua de Crăciun, îmi vine toată familia. Îmi vine fiica, vin finii. În ziua de Crăciun vine familia, așa e la noi… Cu toate că nu mai am familie pe-aici… Părinții nu mai sunt, mai am frați la Sângeorz-Băi, dar am un frate în București și am patru fini care vin de fiecare dată la mine…”, ne-a mai spus