Câţi bani ia CFR Cluj de la principalul sponsor de pe tricou! A depăşit-o pe FCSB şi e cel mai tare contract din Liga 1. Exclusiv

Înainte de startul sezonului 2021-2022, CFR Cluj a semnat acordul de sponsorizare cu eToro, iar campioana României a devenit si regina contractelor de publicitate din Liga 1. Ardelenii au trecut peste FCSB, rivala din derby-ul care se va juca duminică, de la ora 21:00, în etapa a 7-a.

Câţi bani ia CFR Cluj de la principalul sponsor de pe tricou. FCSB e sub campioana României şi care e situaţia la U Craiova, Dinamo şi Rapid

FANATIK a aflat suma pe care CFR Cluj o primeşte de la eToro, principalul sponsor de pe tricoul campioanei României. Ardelenii încaseasză 1.500.000 de euro de la platforma globală de investiții multi-active, contract care a devenit cel mai important din Liga 1.

De cealaltă parte, FCSB primeşte în jur de 1.000.000 de euro de la City Insurance, sponsor care apare pe tricourile “roş-albaştrilor” încă din vara anului 2013, când echipa se pregătea pentru ultima participare în grupele Ligii Campionilor.

U Craiova ia 800.000 de euro de la Betano, sponsor al formaţiei din Bănie din 2017. Rapid, nou-promvată în Liga 1 şi revelaţia sezonului, primeşte 500.000 de euro de la Superbet, în timp ce Dinamo, club care în ultimii ani se află într-o continuă decădere, încasează 280.000 de euro de la Unibet.

CFR Cluj şi-a schimbat sponsorul de pe tricouri în vară

După ce a câştigat al patrulea titlu consecutiv în Liga 1, CFR Cluj şi-a schimbat sponsorul de pe tricouri în vară, înainte de startul sezonului 2021-2022. Pe 5 iulie, campioana României a anunţat că a încheiat un contract cu firma eToro, o companie de tranzacţionare şi investiţii din Israel.

“Suntem extrem de încântați să vă anunțăm că, începând de astăzi, clubul nostru trece la următorul nivel, familia CFR crește! Așa cum mereu am țintit locul 1 și nu ne-am mulțumit niciodată cu mai puțin, și partenerii noștri au fost și rămân cei mai buni în domeniile lor de activitate.

eToro este un brand care nu mai are nevoie de prezentare, un brand global, care s-a alăturat proiectului CFR 1907 Cluj în drumul nostru spre performanță”, au anunţat oficialii lui CFR Cluj.

Sponsorul lui FCSB a plătit în plus pentru prelungirea contractului lui Teixeira

În decembrie 2018, Gigi Becali dezvăluia o discuţie avută cu unul dintre oficialii sponsorului principal al echipei. Patronul FCSB susţinea că aceştia au plătit în plus după ce contractul lui Filipe Teixeira a fost prelungit până la finalul sezonului 2018-2019.

“Teixeira rămâne la Steaua, i-am promis sponsorului. Am făcut actele cu sponsorul, am luat 400 000 de euro în plus că să-i prelungesc contractul. Lui îi dau 200 000 de euro, îmi rămân și mie 200 000 de euro.

Am discutat la Palat cu managerul companiei, i-am zis că poftele se plătesc. A spus că plătește! I-am făcut niște calcule, să-mi dea 400 000 de euro. A plătit omul pofta”, spunea Gigi Becali în 2018.

FCSB a terminat anul 2020 cu bani mai mulţi din sponsorizări

În primăvară, FANATIK a prezentat situaţiile financiare ale celor mai importante echipe din Liga 1, printre care s-au numărat şi . La finalul anului 2020, “roş-albaştrii” stăteau mai bine decât rivalii la capitolul încasări din sponsorizări şi publicitate. Mai exact, FCSB încasase 11.143.763 de lei (aproximativ 2.200.000 de euro), în timp ce rivala din Gruia primise 7.110.053 de lei (aproximativ 1.400.000 de euro).