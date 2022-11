Câți bani încasa Cătălin Scărlătescu la doar 22 de ani? Juratul Chefi la Cuțite nu a lucrat niciodată pentru o sumă mai mică de atât

Cătălin Scărlătescu a fost întotdeauna pasionat de gastronomie, drept urmare, doar în acest domeniu a lucrat. Iar având în vedere sumele pe care le încasează, nu e de mirare alegerea făcută de acesta.

Ce salariu încasa Cătălin Scărlătescu la doar 22 de ani

Invitat la podcastul ”La fileu”, moderat de Speak, bucătarul a vorbit despre începutul carierei sale în gastronomie. În anul 1994, Cătălin Scărlătescu era bucătar deja.

Avea doar 22 de ani, însă suficientă experiență pentru a cere suma dorită. Conform dezvăluirilor făcute de acesta, lunar, juratul de la Chefi la Cuțite în casa 1.400 de dolari.

Iar de atunci a știut cât valorează munca sa, drept urmare, Cătălin Scărlătescu nu a mai coborât în ultimii 28 de ani sub acest salariu,.

”În 1994, salariul meu era de 1400 de dolari. Eu niciodată, din 1994, nu am coborât sub suma aia. Cu timpul, am crescut. Eu am muncit pe bani”, a dezvăluit chef Scărlătescu în cadrul podcastului „La fileu”, moderat de Speak.

Bucătarul are și o explicație bună pentru suma pe care o încasa. Acesta a mai dezvăluit că producea zeci de mii de dolari pe lună prin mâncarea pe care o prepara.

Drept urmare, i se părea cât se poate de normal să fie plătit pe măsură de către angajatorul lui.

”Dacă eu eram stâlpul care-ți aduceam banii în casă, eu îți produceam ție 30.000 pe lună, cât îmi dădeai tu mie? Dacă nu intra suma corectă… lasă că am unde să muncesc”, a mai mărturisit juratul de la Antena 1.

Cătălin Scărlătescu, la un pas să fie păcălit de un angajator

Nu tot timpul însă lucrurile au fost roz. Cătălin Scărlătescu a mai dezvăluit că la un moment dat a dat de un angajator care a încercat să îl păcălească la bani.

În momentul în care acesta și-a dat seama însă de experiența bucătarului, dar și de munca pe care o poate oferi, în final, lucrurile s-au rezolvat între cei doi, iar de atunci, astfel de situații nu au mai existat.

Acum, Cătălin Scărlătescu se poate declara un om împlinit. Se descurcă bine din punct de vedere financiar, dar și profesional și de asemena, .