Câți muncitori străini va aduce România în 2024. Suma uriașă câștigată de statul român de pe urma acestora

Guvernul a anunțat că pentru anul 2024 a fost aprobat un nou contingent de 100.000 de muncitori străini pentru piața de muncă din România. Cifra este similară cu cea aprobată pentru anul 2023, în creștere față de anii trecuți, dar semnificativ sub cifra de 140.000 vehiculată recent.

100.000 de muncitori străini în 2024

Purtătorul de cuvânt al Executivului a anunțat vineri că Guvernul a hotărât aprobarea unui contingent de 100.000 de muncitori străini pentru piața de muncă din România în anul 2024. Aceasta a precizat că această decizie a venit după consultări cu sindicatele și patronatele din țară.

ADVERTISEMENT

„A fost aprobat un contingent de 100.000 de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2024, lucrători străini. Este o decizie luată în urma consultărilor cu sindicatele şi patronatele şi are în vedere evaluarea numărului de cereri de eliberare a avizelor de angajare de la începutul anului până în prezent dar şi a numărului locurilor de muncă declarate vacante de angajatori, în special în mediul privat”, a precizat Mihai Constantin, purtătorul de cuvânt al guvernului, după ședința Executivului de vineri.

Acesta a mai precizat că 2023, când au fost eliberate 80.375 de avize, la care se adaugă alte 9.748 de solicitări în curs de soluţionare tot pentru anul în curs.

ADVERTISEMENT

Aceste cifre arată o creștere semnificativă față de anii anteriori, în anul 2021 existând doar circa 50.000 de astfel de solicitări aprobate. Pe de altă parte, la mijlocul lunii noiembrie, informațiile apărute în presă arătau că autoritățile române ar fi dorit să aprobe un număr de 140.000 de muncitori străini.

Cât a câștigat statul român de pe urma muncitorilor străini

Reprezentanții societăților care se ocupă cu importul de forță de muncă susțin că doar din taxele celor 100.000 de muncitori aduși anul trecut în țara noastră, , un calcul făcut la salariul minim pe economie.

ADVERTISEMENT

„Numai în urma contingentului de 100.000 de muncitori străini aprobat pentru 2023, raportat la salariul minim pe economie, este vorba despre încasări în valoare de aproximativ 230 de milioane de euro. Din 2015, până în prezent, au venit în România 323.500 de muncitori străini, ca parte a unui contingent total aprobat până în 2023.

Dacă luăm în calcul o rată de 30% în care includem atât muncitorii care au plecat din țară odată cu finalizarea contractului de muncă sau au ales să fugă, rămân aproximativ 225.000 de muncitori străini care plătesc în prezent la bugetul de stat”, a declarat Oana Călin, membru în Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

ADVERTISEMENT

Alte sume importante, potrivit patronatului importatorilor de forță de muncă, vin și din taxele consulare pe care statul român le percepe în cazul muncitorilor străini. Astfel, angajatorii achită un aviz de muncă în valoare de 100 de euro pentru fiecare angajat străin, la care se adaugă o taxă de viză în valoare de 120 de euro, plus o taxă pentru permisul de ședere în valoare de 259 de lei, precum și o taxă consulară în valoare de 120 de euro.

Aceste sume ajung în totalitate la bugetul de stat, fiind vorba de circa 12 milioane de euro doar de pe urma achitării taxei consulare și alte 10 milioane de la avizele de muncă. Suma este mult mai mare la fondul asigurărilor de sănătate, potrivit sursei citate, circa 192 de milioane de euro au ajuns din CAS la acest fond de pe urma celor 100.000 de muncitori, sumă calculată la salariul minim.

Per total, începând cu 2015, patronatele spun că aportul la bugetul de stat ajunge la jumătate de miliard de euro. „Am pornit de la un prim contingent de 5.500 de muncitori străini aprobat in 2015 și am ajuns la o necesitate de 140.000 de lucrători din afara țării pentru piața muncii din România în 2024. Conform estimărilor noastre în urma bilanțului realizat intern, în care am analizat contribuțiile la bugetul statului de pe urma muncitorilor străini, putem declara cu fermitate că acest segment al importului de forță de muncă a ajuns să fie un valoros contribuabil la bugetul de stat. Vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro, bani aduși la bugetul de stat din 2015 până în prezent de către muncitorii străini”, a mai declarat Oana Călin.