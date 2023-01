Catrinel Sandu, viață de vis în America. Vedea simte, însă, lipsa televiziunii

Catrinel Sandu a vorbit despre viața sa de peste Ocean, acolo unde este stabilită de peste un deceniu. Fosta ”bebelușă” de la emisiunea Cronica Cârcotașilor a mărturisit că i-ar plăcea să revină pe sticlă.

Catrinel Sandu, stabilită în SUA de peste 10 ani. Ce spune vedeta despre viața ei, soț și revenirea în TV

Vedeta este încântată de traiul pe care-l duce în Florida, aici unde se află în prezent. Spune că are tot ceea ce și-a dorit și savurează din plin fiecare clipă alături de fiicele ei, Lara și Sara, dar și alături de soțul său, Steve Schoroeter.

Catrinel Sandu și-a descris partenerul de viață în cele mai frumoase cuvinte, mai ales că simte că o iubește profund: ”Am un soț extraordinar”, a declarat vedeta.

”Nici nu am cuvinte să îți spun cât sunt de fericită! Asta îi spuneam și mamei, că de Revelion fiecare își pune câte o dorință și își dorește tot felul de lucruri.

Eu am tot ce mi-am putut dori! Sunt mai fericită cum nu am fost vreodată. Am un soț extraordinar, din toate punctele de vedere. Am o familie frumoasă și chiar sunt foarte, foarte fericită!

El este cel mai bun prieten al meu, mă iubește enorm, îl iubesc enorm, suntem cu adevărat parteneri din toate punctele de vedere”, a precizat Catrinel Sandu pentru Antena Stars, scrie

Fosta ”bebelușă” duce dorul televiziunii, unde recunoaște că pe lângă momentele frumoase au fost și unele mai puțin plăcute. Însă, asta nu o împiedică în a spera că pe viitor i se va ivi un proiect potrivit ei.

”Poate pe viitor vor mai fi niște proiecte care mi se vor potrivi și se vor potrivi și cu programul meu (…)”, a mai spus Catrinel Sandu pentru sursa menționată.

Cu ce se ocupă Catrinel Sandu în America

fost jucător de tenis cu care are două fetițe. Frumoasa vedetă l-a întâlnit mai târziu pe Steve, de profesie medic stomatolog, s-a îndrăgostit de el și a plecat peste Ocean.

. Este profesoară de dans la o școală de arte, care ar fi cea mai prestigioasă din zonă.