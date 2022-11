Catrinel Sandu, fericită la împlinirea a 46 de ani. Cum a sărbătorit fosta vedetă de la Prima TV

Fosta prezentatoare de televiziune este fericită la împlinirea a 46 de ani. Cum a sărbătorit fosta vedetă de la Prima TV în Statele Unite ale Americii, acolo unde a luat-o de la zero și are o carieră în domeniul coregrafiei.

Catrinel Sandu, bucuroasă că a împlinit 46 de ani. Ce a făcut vedeta, în America

Catrinel Sandu și-a aniversat în urmă cu câteva zile, pe 19 noiembrie. Vedeta a avut parte de momente speciale alături de cei dragi, precizând că a sărbătorit împlinirea celor 46 de ani la un restaurant pe apă.

Fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor a primit foarte multe daruri din partea persoanelor dragi. Blondina, care este de profesie dansatoare, a ținut să sublinieze că cel mai mare dintre acestea încă nu a ajuns pentru că este în fabrică.

„A fost foarte frumos de ziua mea! Am fost toată familia la un restaurant pe apă, foarte frumos! Am primit și multe cadouri, dar cadoul meu cel mai de preț este încă în fabrică”, a mărturisit Catrinel Sandu pentru publicația .

Frumoasa blondină a dezvăluit cum va petrece sărbătorile de iarnă în Statele Unite ale Americii, acolo unde este stabilită de foarte multă vreme.

Fosta vedetă de la Prima TV are deja o tradiție pe care o păstrează an de an, când primește în casa din mulți prieteni din România.

„Avem casa plină de sărbători. Ne vin mulți prieteni din România și de pe aici în vizită. Este deja tradiție la noi”, a completat Catrinel Sandu, mai arată sursa menționată mai devreme.

Catrinel Sandu, mulțumiri pentru urările de ziua de naștere

Catrinel Sandu le-a mulțumit tuturor pentru urările și felicitările pe care le-a primit de ziua de naștere. Vedeta apreciază fiecare mesaj și fiecare gând trimis de cei care s-au gândit la ea în această zi de sărbătoare.

„46 este fabulos. Am avut una dintre cele mai bune zile cu familia mea. Vă iubesc”, a transmis fosta prezentatoare de la Prima TV, pe pagina de Instagram.