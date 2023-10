Cauciucuri de iarnă 2023. Cât costă să îți schimbi anvelopele

Cauciucuri de iarnă 2023. Sezonul rece se apropie cu pași repezi și odată cu el sunt așteptate ninsori. Primii fulgi de nea au căzut deja în mai multe zone din România. Cei care au făcut drumeții la munte au fost obligați să își monteze din timp cauciucurile de iarnă.

Cauciucuri de iarnă 2023. Cât plătesc șoferii pentru a schimba anvelopele

Odată cu venirea iernii va sosi, ca în fiecare an, „sezonul cozilor” la vulcanizări. Mulți dintre români nu se grăbesc atunci când vine vorba de schimbatul anvelopelor. Astfel, ajung să petreacă ore în șir la cozile de la vulcanizări.

La polul opus se află cei care preferă să se pregătească în timp util pentru sezonul rece. Așa s-a întâmplat în ultimele zile cu șoferii care au avut drumuri de făcut la munte sau în afara țării.

“Am venit să ne pregătim pentru iarnă. Am venit să schimbăm oleacă, că trebuie să plecăm la munte. Şi am zis că e momentul ideal să schimbăm, mai ales că a nins. Am achiziţionat două cauciucuri noi, de iarnă”, a transmis un conducător auto, pentru .

“Maşina e pregătită, dotată de o lună de zile, de cum dă prima brumă. Maşina e 4×4 şi mergem pe câmpuri, mergem mai la munte, mai la bureţi. Dacă ne prinde o brumă ce facem”, a adăugat un alt șofer.

Pentru a evita cozile, mulți conducători auto preferă să își facă o programare. De exemplu, în Suceava, reprezentanții service-urilor auto au deja agenda plină cu programări în următorea perioadă.

Când trebuie să fie schimbate cauciucurile

Șoferii care încă nu și-au schimbat cauciucurile de iarnă trebuie să știe că pentru montajul unei roți vor scoate din buzunar cel puțin 20 de lei. Prețul poate ajunge până la 40 de lei, în funcție de dimensiuni.

Totodată, pe lângă costul de montaj există și prețul de echilibrare, cuprins între 15 și 30 de lei, notează sursa citată. Mai mult, șoferii care nu au unde să depoziteze anvelopele schimbate, le pot lăsa la vulcanizările care au servicii hoteliere, contra unei sume de bani.

, deoarece este interzisă circulația pe drumurile publice cu gheaţă, polei, zăpadă a vehiculelor neeechipate, conform Codului Rutier.