Caz de hărțuire sistematică a unei adolescente în tren. Acuzat este chiar controlorul

O adolescentă care trebuie să facă naveta cu un tren care circulă pe ruta București-Brașov este hărțuită sistematic de controlorul acestui tren, susține o femeie care a relatat episodul într-o postare pe Facebook.

Fata, hărțuită în mod constant de controlor

„Mersul cu trenul dăunează grav integrității personale, mai ales daca el e controlor, ea e o fătucă de 15-16 ani hărțuită, iar eu sunt Anca- cea care știe ce e aia hărțuire și mai sunt și mamă de fată. Fapte: Urcă o fătucă de la Florești. Frumușică foc, păr lung și ondulat, picioare lungi, 16-17 ani. De când a urcat, controlorul a tachinat-o încontinuu. “Ai prieten? Ești singurică? Te plimbi?” S-a așezat pe scaun în fața ei și asta mică nu știa cum să se mai strângă de picioare să nu o atingă. El încearcă să îi dea o cutiuță (…) ea refuză. Eu stau cu ochii pe el, numai să nu o atingă”, a relatat Anca Elena D, într-o postare pe Facebook, citată de .

Profitând de faptul că respectivul controlor a coborât o vreme la Câmpina, unde trenul a staționat mai mult, femeia a ocupat locul din fața fetei ca bărbatul să nu se mai poată pune din nou pe acel loc.

Femeia a intrat în vorbă cu fata care i-a relatat că nu este prima dată când este hărțuită de controlor.

„Așa face mereu când mă vede. Sunt ok, dar mereu mă sâcâie. Merg câteva stații, dar stă mereu pe capul meu. O dată chiar am schimbat vagonul că nu mai erau oameni în tren și am plecat într-un vagon cu mai mulți oameni. Cobor la statia următoare însă… Noroc că nu merg mult”, ar fi spus fata.

Reclamație depusă la compania feroviară

Când trenul s-a pus din nou în mișcare, controlorul a venit din nou, însă a găsit locul ocupat de femeie.

„Mă vede pe locul pe care el se așezase și îi zice fetei: Ce? Are grijă de tine? (Se uită la ea, arată cu capul spre mine) Și zâmbește el așa, șmecherește și complice. Fata nu răspunde. Se uită la mine”, se mai spune în postare.

În acel moment, femeia reacționează și îi cere controlorului să-și schimbe atitudinea spunându-i că aceasta reprezintă un caz clar de hărțuire, astfel că bărbatul a plecat din respectivul vagon.

După încheierea călătoriei, femeia a depus o plângere la compania Regio Călători care operează trenul în care a avut loc incidentul.