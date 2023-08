Caz șocant la un spital din Prahova: un medic a uitat mânerul frânei de la bicicletă în rana pacientului

La două zile de la , încă un caz șocant iese la iveală într-un spital din România: În Prahova, un medic a uitat mânerul frânei de la bicicletă în rana pacientului pe care l-a tratat.

Un medic a uitat mânerul frânei de la bicicletă în rana pacientului, la un spital din Prahova

Un tânăr din județul Prahova a trecut printr-o situație greu de imaginat într-o lume civilizată. după un banal accident i-a cusut în piciorul rănit mânerul frânei de la bicicletă sa.

Cazul amintit, petrecut în comuna prahoveană Apostolache în debutul acestei luni, a apărut acum în presa locală. Pe 7 iulie, Mădălin a suferit un accident de bicicletă. În urma evenimentului, acesta a fost transportat la Spitalul Orășenesc Urlați, unde a fost preluat de medicul de gardă.

Pentru tânăr, din acest moment a început calvarul. ”Medicul s-a uitat la rana de la picior, mi-a făcut un antitetanos, apoi m-a cusut și pansat. Mi-a spus să mă duc acasă și să revin a doua zi pentru schimbarea pansamentului. Când am ajuns acasă mă simțeam rău, iar prin pansament curgea sânge. Amețeam, nu puteam sta în picioare.

A doua zi am fost la spital, unde m-a văzut alt medic. Acesta mi-a schimbat pansamentul și mi-a spus că nu-i place umflătura din zona rănii și să pun gheață. Apoi, o dată la două zile am fost la spital să mă panseze, iar pe 18 iulie mi-au scos firele. Mi-au dat rețetă să cumpăr Nurofen și să iau antibiotic timp de 7 zile”, afirmă pacientul, pentru cei de la .

Cum a descoperit tânărul că avea cusut în picior mânerul frânei de la bicicletă

În ciuda durerilor care continuau, tânărul din Prahova a sperat că se va vindeca. Pe 20 iulie, Mădălin a ajuns în Olanda, unde este angajat la un abator. În continuare, piciorul său era foarte umflat și simțea o durere imensă. La un moment dat, el nu se mai putea deplasa.

Nu a mai rezistat și a anunțat angajatorul că are o problemă medicală. Imediat, a fost trimis o clinică din zonă pentru a fi consultat în vederea eliberării concediului medical.

Medicii olandezi au trăit un adevărat șoc atunci când l-au tratat pe român. Când a ajuns la o clinică din Herpen, românului pur și simplu i-a pleznit pielea din jurul cusăturii suferite în România.

Aici, a primit imediat informația care l-a cutremurat. Avea, în rana piciorului, un fie de circa 8 cm. E vorba de mânerul frânei de la bicicletă. Acesta îi fusese cusut la spitalul din Urlați.

”Pe 28 iulie am fost la o clinică, în Herpen, localitatea cea mai apropiată de locul în care avem cazarea, iar când am urcat treptele pur și simplu a pleznit pielea din jurul cusăturii. Medicul care m-a consultat mi-a spus că am un obiect străin în picior și că trebuie să mă deschidă, cum se spune popular.

Mi-a făcut imediat anestezie locală, iar după ce m-a tăiat a scos un fier lung de vreo 8 cm. Era chiar mânerul de la frâna de mână de la bicicletă! Atât eu, cât și doctorul am fost șocați. Ne uitam la bucata de metal și nu ne vedeam să credem. Am stat cu acel corp străin în picior trei săptămâni”, mai povestește tânărul.

Reacția spitalului din Prahova

După șocanta descoperire, Mădălin i-a cerut soție sale, aflate în țară, să-i trimită poze cu bicicleta cu care a avut accidentul. De la ea lipsea mânerul de la frâna de mână. Acesta i-a rămas în picior după impactul cu solul și cusut, sub rană, de medic.

Într-o primă reacție avută în presa locală, cei de la spitalul din Urlați anunță că au luat act de acest caz și demarează o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut incidentul.

”Am luat act de aspectele sesizate de dvs în data de 31.07.2023 pe adresa de poștă electronică a instituției noastre și vă comunicăm faptul că la nivelul unității noastre spitalicești a fost demarată o cercetare internă cu privire la situația sesizată, urmând ca la finalizarea acesteia să fie luate măsurile legale ce se impun”, spun reprezentanții spitalului pentru sursa citată.