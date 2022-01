O tânără bătută crunt de soţ a ajuns să-şi crească singură copiii. Trăiesc într-o sărăcie lucie din alocaţiile micuţilor. “Îmi e îngrozitor de greu!”

O tânără în vârstă de doar 22 de ani are o poveste de viață tulburătoare. A fost bătută ani la rând de soțul ei, s-a chinuit cu un copil grav bolnav care trăiește doar datorită unui miracol, iar acum își crește singură copiii, în sărăcie lucie, părăsită fiind de bărbatul agresiv.

Nadia este o tânără în vârstă de 22 de ani, care trăiește într-o comună din județul Prahova.

Viața nu a fost deloc blândă cu ea.

A avut ghinionul să întâlnească un bărbat care, în loc să o iubească și să o prețuiască, i-a făcut doar zile amare.

Acesta ani la rând, fără să aibă un motiv anume.

Nici măcar prezența celor trei copii făcuți împreună nu îi domolea furia.

Bătută crunt chiar în fața copiilor

Nu avea să treacă prea mult timp până ca Nadia să își dea seama că cu un om extrem de agresiv.

Bărbatul o lovea chiar în fața copiilor, iar lucrurile au început să se agraveze când Nadia a aflat că acesta o înșela.

“Mă lovea din senin, fără motiv. Că nu-i place mâncarea, că plâng copiii și-l deranjează, iar când am aflat că vorbea cu alte femei și am îndrăznit să-i pun întrebări, m-a bătut atât de rău că nu mai credeam că mai scap cu viață.

Dădea în mine cu palmele, pumnii, picioarele, nu avea milă. Mă înjura și mă umilea. Am suportat, îmi era rușine să povestesc ce mi se întâmplă, parcă lumea nu ma vedea, mereu, vânătă.

Și am sperat că o să se schimbe, dacă nu pentru mine, măcar pentru copii”, a mărturisit tânăra.

Din neferire, bărbatul nu s-a schimbat, iar bătaia era la ordinea zilei.

Tot ce putea Nadia să facă era să își protejeze copiii, să nu ajungă și ei în mâinile tatălui violent.

Tânăra, părăsită de soțul violent

După cinci ani de bătăi zilnice, bărbatul a luat decizia să își părăsească soția și copiii.

Chiar dacă femeia este acum mai liniștită și nu mai are parte de violență, viața ei și a copiilor este în continuare una destul de grea.

“Ne-a părăsit, anul trecut. Nu a mai dat niciun semn de viață. Nu-l interesează cum trăiesc copiii lui. Îmi este îngrozitor de greu. Trăim din ajutorul de boală pentru Diana și alocațiile copiilor.

Am încercat să muncesc ca femeie de serviciu într-un mall, la Ploiești, dar a trebuit să abandonez pentru ca Diana are nevoie de îngrijire permanentă.

Stăm cu toții într-o cameră, în casa parinților mei. Nu am nici măcar un televizor să se uite și ei la desene animate. Mi-e groază că și frigiderul o să se strice, a început să curgă apă din el.

Copiii au nevoie de hăinuțe, scutece, medicamente. Nu există durere mai mare, nici când tatăl lor mă lasa fără suflare, decât atunci când plâng după o ciocolată sau jucării frumoase, cum au alți copii, iar eu nu am de unde să le dau. Sunt mici și nu înțeleg.

Cheltuielile sunt foarte mari. Nu mai știu încotro să o apuc, ce să fac să le fie bine. Ei sunt toată lumea mea, n-am să-i părăsesc, niciodată, și am să mă zbat pentru fericirea lor pănă la final. Pe tatăl lor nu am să-l iert pentru ce a făcut”, a mai povestit Nadia.

Copila cea mare, grav bolnavă

De parcă viața Nadiei nu ar fi fost suficient de grea, o altă lovitură a primit la nașterea primei fetițe, care s-a născut cu leziuni cerebrale și cu mari probleme digestive și tranzitorii.

“Medicii mi-au spus că, la naștere, i-a ajuns lichid amniotic în plămâni, i-a blocat căile respiratorii și oxigenul nu a mai ajuns la creier.

Eram disperată, avem la mine doar 200 de lei și când i-am dat medicului 100 de lei, restul l-am păstrat pentru scutece, mi i-a aruncat în față și mi-a zis că eu cu banii aștia vreau să-mi salveze copilul?

Până la urmă, a venit un alt doctor care a avut grijă de ea. Avea și probleme digestive și de tranzit și a fost operată de urgență. A stat cu burtica deschisă timp de un an.

Are și leziuni cerebrale, nu poate vorbi și are și probleme locomotorii. Pe tatăl ei nu l-a interesat niciodată că are un copil bolnav. Numai eu știu cât ne-am chinuit amândouă prin spitale”, a mai mărturisit tânăra, printre lacrimi.

Nadia are nevoie de ajutor

Tânăra are mare grijă de copii și e o mamă exemplară. Nu bea, nu fumează și nu își cumpără nimic pentru ea, ci doar pentru cei mici.

Cei care vor să îi ajute cu orice sumă, oricât de mică, o pot face prin următoarele metode: