Cazul amantelor criminale din Bihor, la final. Ultimele declarații înainte de sentință: ”A mers pregătită cu un topor”

La începutul lunii februarie, Tribunalul Bihor urmează să decidă soarta celor două amante criminale, care l-au asasinat pe soțul incomod pentru a putea fi împreună. Crima s-a petrecut la sfârșitul anului 2021 și a șocat opinia publică, la vremea respectivă.

Soția se iubea cu verișoara bărbatului ei

Procurorii cer pentru cei trei inculpați din acesta caz: Annamaria Ruba și Ioan Nagy – pentru omor calificat și Tunde Katalin Venkli – pentru complicitate la omor calificat. Pentru cele două femei, circumstanțele sunt agravante pentru că erau rude cu victima: Istvan Venliki, era soțul lui Katalin și vărul Annamariei.

Crima din Bihor a fost una săvârșită cu premeditare, susțin procurorii, care arată că ”inculpaţii au înţeles să suprime viaţa victimei, respectiv ademenirea acesteia, pe timp de noapte, într-o locaţie pustie, pentru a facilita punerea în aplicare a planului de a curma viaţa victimei, suprimarea vieţii acesteia printr-o violenţă deosebită, folosindu-se de un cuţit şi un topor, prin lovire şi înjunghiere în zone vitale, iar pentru a nu fi descoperiţi au purces la îngroparea victimei într-un loc ascuns”.

Ulterior, cele două femei au direcționat familia și organele de cercetare pe o pistă greșită, organizând inclusiv operațiuni de căutare a bărbatului ucis.

Soțul incomod dorea relații cu partenera lui

Povestea crimei pasionale de la Bihor este una demnă de filme. Potrivit rechizitoriului, Katalin și Istvan părinți ai doi copii, s-au recăsătorit în 2017, .

Mariajul ar fi fost unul mai degrabă formal, însă în 2021, bărbatul a început să insiste pe lângă partenera lui de viață să-și reia viața de cuplu, în adevăratul sens al cuvântului.

Între timp, Katalin își începuse deja o relație cu Annamaria, verișoara soțului ei. Extrem de geloasă, aceasta nu a vrut să audă că partenera ei ar putea să redevină o femeie ”de casă”. Așa că cele două femei au început să caute o modalitate de a scăpa de soțul incomod.

Inițial, ele au căutat pe internet informații despre substanțe otrăvitoare care nu pot fi detectate la autopsie. În cele din urmă, au ales să plătească un asasin pentru a-i curma viața bărbatului. În acest scop, Ruba a luat legătura cu Ioan Nagy, un interlop din localitatea Valea lui Mihai, care a fost de acord să comită crima în schimbul sumei de 40.000 de lei (8.000 de euro).

În data de 21 decembrie 2021, Annamaria Ruba s-a sunat pe soțul amantei sale și l-a chemat la marginea unei păduri, sub pretextul că a rămas în pană cu mașina. Ajuns la fața locului, bărbatul a fost lovit cu un topor în cap de Nagy, în timp ce Ruba l-a atacat cu un cuțit. Cadavrul soțului a fost îngropat pe un câmp.

Procurorii, șocați de povestea amantelor ucigașe

Povestea i-a șocat inclusiv pe procurori, care au arătat, în instanță, că ”e greu de imaginat că se pot întâmpla, în realitate, asemenea fapte”.

La ultima înfățișare, înainte de pronunțarea sentinței, avocații celor două inculpate au solicitat achitarea, în timp ce reprezentantul asasinului plătit a cerut condamnarea la o pedeapsă cuprinsă între 10 și 20 de ani. Ioan Nagy a recunoscut comiterea faptei, dar spune că nu a comis-o cu premeditare.

”Referitor la împrejurările concrete în care a fost săvârşită fapta, solicită să se aibă în vedere că din totalitatea actelor administrate atât în faza de urmărire penală cât şi pe parcursul cercetării judecătoreşti, rezultă că inculpata Ruba Annamaria este cea care de la bun început a premeditat uciderea victimei, fiind cea care a plecat şi la atras practic în această capcană şi pe inculpatul Nagy, aceasta fiind cea care a mers în maşină pregătită cu topor de acasă, cuţitul l-a luat de pe masa inculpatului de la domiciliul acestuia”, a arătat avocatul inculpatului.

În cazul celor două femei, poziția acestora în timpul anchetei s-a modificat total. Dacă inițial, ele se protejau reciproc, acum au ajuns să-și arunce vina una către cealaltă.

Amanta soției: ”Dacă aș întoarce timpul, nu aș mai vorbi cu această femeie”

Astfel, Annamaria Ruba a recunoscut că a mințit în prima fază a urmăririi penale ”întrucât dorea, într-un fel, să o ajute pe inculpata Tunde Katalin Venkli pentru că o iubea”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK. Aceasta nu a recunoscut că a participat efectiv la crimă, deși în urma atacului s-a ales cu o rană de cuțit, la mâna dreaptă.

Inculpata a avut dreptul la ultimul cuvânt, în care a subliniat că ”își cere iertare” și că declarația dată procurorului a fost diferită, întrucât inculpata Tunde a convins-o să își asume întreaga responsabilitatea pentru ca aceasta să rămână liberă.

”Din păcate, în acea perioadă am fost foarte influențată. Ea știa cum mă poate manipula și astfel, am recurs la săvârșirea acestei fapte. Îmi pare rău, dacă aș putea să întorc timpul, niciodată nu aș mai vorbi cu această femeie. Nu am avut niciodată probleme cu poliția”, a mai declarat Ruba, potrivit încheierii de ședință.

Văduva dă vina pe amantă: ”Nu putea accepta relația cu soțul”

De cealaltă parte, Tunde Katalin Venkli a declarat că nu se consideră vinovată de omor. În plus, avocatul acesteia a subliniat faptul că nu a contribuit în niciun fel la comiterea crimei, nu a purtat vreo discuție cu asasinul și că Ruba Annamaria a fost cea care a purtat toate negocierile cu acesta. Acesta spune că amanta a fost cu ideea comiterii crimei și că aceasta avea o poziție dominantă în relația cu clienta ei.

”Face referire la raportul privind evaluarea psihologică din 19.04.2022 la care a fost supusă inculpata Ruba Annamaria, din care rezultă că aceasta era persoana dominantă în relaţie, aspect pe care aceasta din urmă l-a observat cu ocazia audierii în faţa instanţei de judecată, inculpata Ruba fiind foarte geloasă şi nu putea accepta relaţia pe care o avea Tunde Katalin Venkli cu victima.

Totodată, a mai rezultat faptul că inculpata Ruba Annamaria prezintă trăsături de personalitate dizarmonic structurată, încadrabilă într-un sindrom psihosomatic disocial, fapt pentru care s-a apreciat ca fiind o periculozitate socială crescută a acesteia”, a arătat avocatul văduvei.

Tribunalul Bihor ar putea anunța sentința în acest dosar pe data de 5 februarie. Decizia nu va fi una definitivă.