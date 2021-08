Ce a făcut Alexandru Comerzan cu banii de la Chefi la cuțite. În ce a investit cei 30.000 de euro

Bucătarul care a primit cuțitul de aur în emisiunea de la Antena 1 a demonstrat că are toate calitățile să ajungă în finală, unde a și reușit să pună mâna pe marele premiu.

Fostul a declarat la scurt timp după încheierea filmărilor de la „Chefi la cuțite” că vrea să investească banii într-o excursie în Japonia.

Se pare că visul lui Alexandru Comerzan s-a schimbat pe parcurs și a luat decizia să facă cu totul altceva cu cei 30.000 de euro câștigați.

Alexandru Comerzan, adevărul despre premiul de la Chefi la cuțite. În ce a investit banii

Câștigătorul sezonului cu numărul 7 nu mai este chef la restaurantul Mi Piace din Chișinău, în momentul de față pornind propria afacere, pe litoralul românesc, în stațiunea Vama Veche.

Alexandru Comerzan nu a plecat singur la drum, ci are alături un camarad de încredere în persoana fratelui său, care a investit la rândul său în afacerea de la Marea Neagră.

„Am deschis la mare, în Vama Veche, am deschis afacere împreună cu fratele meu. A mai pus și fratele. În jur de 70.000-80.000 de euro”, a spus finalistul de la „Chefi la cuțite”, la .

Tânărul din Chișinău este foarte activ și în mediul online, acolo unde postează foarte multe imagini cu preparatele spectaculoase pe care le gătește.

În plus, are și un canal pe Youtube, deschis înainte de pandemie, unde prezintă tot felul de rețete culinare. Proiectul său este lansat sub denumirea „Gătim împreună!”.

„Am făcut un canal de Youtube unde arăt ce gătesc eu acasă, după care mai o emisiune televizată în Republica Moldova, un restaurant, un meniu, cam asta”, a mai spus Alexandru Comerzan.

Alexandru Comerzan, de la munca de jos la propria afacere

Alexandru Comerzan este un chef desăvârșit, povestind în cadrul emisiunii culinare „Chefi la cuțite” că a pornit de jos, deși tatăl său nu a fost de acord să îmbrățișeze această meserie.

„Am plecat în Italia în 2003 cu părinții în Italia. Trebuia să-mi găsesc o meserie, iar într-o zi mă uitam la televizor și am văzut un bucătar care a pregătit o farfurie care mie mi-a plăcut foarte mult și i-am zis mamei că asta vreau și eu să devin, bucătar.

Tata nu prea a fost de acord, pentru că a crescut într-o epocă în care toți se uitau la doctori și la avocați ca la Dumnezeu. Bucătarul cine era? Nu era nimeni! În ziua de azi bucătarii au un alt statut.

Cred că și tata e mândru de mine. Primii ani în restaurant am curățat spanac, cartofi, morcovi, după care, cu stăruință, încet, încet m-am ridicat până la ajutor de șef bucătar.

În bucătărie trebuie să fie un regim de-al lui Stalin. Da, recunosc, sunt Stalin în bucătărie”, a declarant câștigătorul „Chefi la cuțite“, sezonul 7, notează .