Ce a făcut Andreea Berecleanu la Revoluția din 1989. Vedeta TV a povestit prin ce a trecut

Andreea Berecleanu a povestit ce a făcut la Revoluția din 1989, având numai 15 ani la vremea respectivă. Fosta prezentatoare de la Antena 1 are amintiri dureroase legat de evenimentele căderii comunismului, neuitând nici la ora actuală prin ce a trecut.

Vedeta Prima TV a povestit că a plecat de acasă pentru a achiziționa un cadou pentru regretatul său tată născut chiar în ziua de Crăciun, însă era pe ce să nu se mai întoarcă. Șatena a mărturisit că a rămas șocată de mulțimea de oameni care se adunase în Piața Unirii.

Fosta moderatoare de la Antena 1 a simțit pe propria piele ura protestatarilor, fiind la curent cu evenimentele tragice și mulțumită posturilor de radio. Părinții și bunicii Andreei Berecleanu erau la zi cu Revoluția care a început întâi la Timișoara, și apoi în toată țara datorită unor posturi interzise.

Andreea Berecleanu, dezvăluiri despre Revoluția din 1989. Ce a făcut vedeta atunci

„Pe 21 decembrie, plecasem în căutarea unui cadou pentru ziua de naștere a tatălui meu, care era născut chiar pe 25 decembrie. Cei născuți după 1990 trebuie să știe că în acele vremuri erau doar câteva magazine universale mari. Dintre cele mai cunoscute, Unirea și Cocor.

Nu găsisem nimic frumos, era și greu să-ți placă ceva, și am mers mai sus, către Piața Universității, și am văzut mulțimea care se adunase deja.

Primul lucru care m-a izbit a fost stema de stat decupată din mijlocul drapelului. Atunci mi-am dat seama că lumea plecase de la mitingul de la CC (prescurtare de la Comitetul Central, clădirea care adăpostește actualmente Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale – n.r.), acolo unde Ceaușescu își ținuse discursul, și începuse Revoluția.

Îndemnul «Azi în Timișoara, mâine-n toată țara!» se întâmpla chiar sub ochii mei. Am alergat pe străzi, am trecut pe lângă vitrinele sparte, am simțit profund și direct, la cald, ura strânsă de tinerii revoluționari curajoși. Ei purtau în sufletele lor curate suferința atâtor generații.

Am reușit să ajung acasă după câteva ore, am văzut ce se întâmpla în piață. Dacă în acea noapte aș fi rămas acolo sau chiar în după-amiaza zilei de 21 decembrie, nu aș mai fi trăit”, a povestit Andreea Berecleanu despre evenimentele din 21 decembrie 1989, notează revista unica.ro.

Celebra prezentatoare TV susține că tinerii uciși pe străzile Capitalei nu trebuie uitați, jertfa lor deschizând multe uși celor de după 1990. Oamenii au primit în dar libertate de exprimare, dar și posibilitatea de a călători, a citit ce le place și a viziona filme.

