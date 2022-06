Ce a făcut Andreea Răducan cu banii din gimnastică. În ce a investit sportiva

Andreea Răducan a dezvăluit cum a cheltuit banii pe care i-a făcut ca gimnastă. Vedeta a făcut investiții inteligente, după cum spune chiar ea.

Ce a făcut Andreea Răducan cu banii din gimnastică

Andreea Răducan a mărturisit cum a cheltuit banii pe care i-a obținut în urma performanțelor sale sportive.

Fosta sportivă a spus că a fost mereu calculată și atentă la felul în care își cheltuiește banii, așa că a avut grijă să facă investiții inteligente cu veniturile din gimnastică, iar ele să îi fie de folos pe termen lung.

De altfel, a considerat că este înțelept să își cumpere o casă doar a ei cu banii pe care i-a făcut din performanțele din gimnastică.

„Am reușit să cheltuiesc banii destul de chibzuit. Am considerat că este înțelept – înainte de orice alt lucru pe care aș putea să îl fac – să-mi cumpăr o locuință care să fie a mea și asta am și făcut cu banii pe care i-am câștigat după încheierea activității competiționale. Tot ceea ce am agonisit”, a spus vedeta pentru .

Ce și-a mai cumpărat Andreea Răducan

De asemenea, în afara faptului că și-a cumpărat o casă cu toți banii primiți din activitatea sportivă, și-a luat o mașină bună cu care să poată merge peste tot, lucru pe care ea îl consideră necesar.

Banii câștigați de sportivă din gimnastică s-au mai dus pe călătorii, aceasta dorind să meargă în locuri pe care le-a văzut când participa la competițiile sportive, dar nu le-a putut vizita ca un turist normal.

„Important este să am casa mea, să am o mașină foarte bună cu care să merg în siguranță, nu să epatez, căci nu sunt genul, să pot poate să merg în locuri în care mi-au plăcut foarte mult, pe care le-am vizitat atunci când eram gimnastă, dar nu am putut să mă bucur îndeajuns de mult de ele.

Nu sunt genul să epatez, dar îmi doresc să am un confort din toate punctele de vedere, pe care îl consider necesar”, a mai spus aceasta pentru sursa citată.