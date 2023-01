Andrei Leonte a făcut praf cei 200.000 de euro câștigați de la X-Factor: „Nu știam pe unde să o apuc”

În 2012, Andrei Leonte participa la prima ediție a emisiunii X-Factor de la Antena 1 și era desemnat câștigătorul show-ului, dar și al marelui premiu de 200.000 de euro. La doar 20 de ani, interpretul, ușor naiv și fără experiență, după cum chiar el spune, a gestionat banii cum a știu mai bine la momentul respectiv. Astăzi, după 11 ani, face dezvăluiri în premieră pentru FANATIK despre cum i-a cheltuit și cu ce s-a ales din suma cu multe zerouri.

În ce a investit Andrei Leonte premiul de 200.000 de euro de la X-Factor?

Aflat la avanpremiera filmului Babylon, în distribuția căruia se află Brad Pitt, Margot Robbie și alte nume sonore de peste ocean, Andrei Leonte a mărturisit pentru FANATIK ce s-a ales de banii încasați în urma prestației lui de la X-Factor.

ADVERTISEMENT

Acum 11 ani el îi bucura sufletul, dar și contul.

”Atunci când am câștigat premiul cel mare la X-Factor, acum 11 ani mai exact, habar nu avea ce făceam. Nu regret cum am evoluat de acolo și ce am făcut cu banii. Am luat niște decizii cu cap.

ADVERTISEMENT

Mi-am luat un apartament, mi-am luat niște scule pentru a putea face muzică, mi-am plătit niște piese și niște clipuri. Mi-am luat o mașină, deși nici măcar nu aveam carnet la vremea aceea. Nu sunt nemulțumit de hotărârile mele, doar că la vremea respectivă chiar nu știam pe unde să o apuc.

Ca vârstă nu mai eram un copil, dar cred că m-am maturizat mai greu sau mai bine zis, eram necopt pe zona de televiziune, showbiz. Nu știam care este procesul din spate.

ADVERTISEMENT

La cine trebuie să-ți faci o piesă, pe cine trebuie să cunoști. Am fost ușor naiv poate. Nu știu! A fost, cum a fost! Am învățat foarte multe și, într-un final am ajuns să controlez eu toate frâiele”, a povestit Andrei Leonte, concurentul susținut de Mihai Morar.

”Când eram mic aveam senzația că voi fi Justin Timberlake”

Norocul părea să îi surâdă și cariera lui se anunța una răsunătoare. Se vedea cel puțin la nivelul lui Justin Timberlake, însă piedicile apărute în cale i-au schimbat destinul.

ADVERTISEMENT

După atâția ani, maturizat de micile încercări, Andrei Leonte admite că, deși nu este cel mai în vogă artist și chiar dacă nu rupe topurile muzicale, se declară mulțumit de omul care este astăzi.

ADVERTISEMENT

”Când eram mic aveam senzația că voi fi Justin Timberlake. Dar au fost foarte mulți factori care mi-au apărut în cale. Pur și simplu nu s-au legat lucrurile în direcția aia, dar am ajuns să fac alte lucruri de care sunt mândru.

Am descoperit cine sunt ca artist, mi-am dat seama că nu sunt ca toți ceilalți, adică un cântăreț comercial. Eu nu sunt nemulțumit de locul în care sunt acum, și da, probabil că aș lua aceleași decizii și dacă aș putea să dau timpul înapoi”, a mai completat câștigătorul primului sezon X-Factor.

Care este cel mai mare regret al lui Andrei Leonte?

Constrâns de problemele de zi cu zi în ceea ce privește resursele financiare, Andrei Leonte a fost nevoit să-și ia mai multe job-uri pentru a face față cheltuielilor. Așa se face că, a ajuns față în față cu cel puțin cinci-șase direcții de muncă, aparent în legătură, dar în realitate, total diferite, care l-au fracturat atât fizic, cât și psihic.

Întrebat de reporterul FANATIK cum face față și dacă regretă decizia luată, acesta afirmă că uneori ajunge să nu se mai recunoască, parcă fiind mai multe personalități în el.

”Decizia mai puțin fericită a fost să-mi iau mai multe job-uri din diferite zone. Asta îmi fracturează foarte mult ziua. Pe mine mă cheamă și Mădălin și uneori am impresia că sunt mai mulți în mine, într-o singură zi. De exemplu, acum trebuie să termin ceva de editat pentru trupa mea nouă, Overnite Band, dar și ceva pentru un client, o reclamă.

Cânt la nunți, acolo este cumva alt Mădălin. Mă duc în studio, că trebuie să lansez o nouă piese peste trei săptămâni, sunt parcă un alt Mădălin. Când mă duc la birou ca și part time copywriter este alt Mădălin, când fac producție este un alt Mădălin, când montez și trebuie să fiu șoarece de bibliotecă este un alt om”, a precizat Andrei, am spune, un alt Mădălin față de cei de mai sus.

Câștigătorul primului sezon X-Factor: ”Muzica mea este o gaură”

Având în vedere eforturile depuse de Andrei Leonte, era inevitabil să nu ne întrebăm dacă și din punct de vedere financiar se merită să presteze servicii în atât de multe părți.

De asemenea, suntem contrariați de ce el nu face banii pe care toți ceilalți interpreți din showbiz susțin că-i câștigă din muzică.

”Merită cumva și financiar tot efortul, dar sunt într-un burnout cronic aș putea spune. Muzica mea este o gaură. La fiecare piesă bag 2.000-3.000 de euro din buzunarul meu.

Muzica mea nu este cumpărată și nu reușesc să o mai susțin singur. Ceea ce produc eu nu este ceva care să se caute la scară mare. Am încercat să mă reprofilez, dar nici mie nu îmi place și nici pentru oameni nu este ok. Nu eram credibil”, a mai spus Andrei Leonte.

Andrei Leonte: ”Nu știu să cânt manele. Este foarte greu. Nu mă ține vocea”

Nu s-a dat înapoi de la nimic și a încercat să cânte chiar și manele, dar, se pare că nu este lucru ușor și la îndemână pentru oricine. Mai mult, aceste crede că este important să-și depășești limitele, însă, nu oricine poate cânta orice gen muzical.

În privința greșelilor pe care le-a făcut de când este un nume în industria artistică, . Afacerea și implicarea emoțională nu fac casă bună.

”Nu știu să cânt manele. Este foarte greu. Nu mă ține vocea. Am încercat, dar nu este treabă ușoară și nu reușesc. Este ok să stai la locul tău și să faci la ce te pricepi. Dacă vrei să-ți depășești condiția, faci un pas, maxim doi, ca să simți că ai crescut. Mai departe, consider că te bagi pe un teren minat. Ajungi să fac ceva ce nu știi să faci sau faci, dar, cu jumătate de măsură.

În industria muzicală nu am stat atât de bine la partea de business. Am gândit cu inima și nu cu buzunarul. Dar, eu tot sper ca la un moment dat să fac bani din asta și să nu mai fiu nevoit să fac un milion de alte lucruri pentru a mă întreține”, a încheiat într-o notă optimistă fostul concurent de la X-Factor.