Ce a făcut Doina Teodoru cu banii câștigați de la Antena 1. Iubita lui Cătălin Scărlătescu are un obicei pe care mulți români îl au

Doina Teodoru este una dintre cele mai iubite vedete de la Antena 1. A făcut parte de-a lungul timpului din mai multe proiecte și a recunoscut că Mihai Bendeac a ajutat-o mult, iar vedeta nu s-a sfiit să vorbească despre banii pe care i-a făcut din colaborările cu trustul de televiziune.

Ce a făcut Doina Teodoru cu banii de la Antena 1

Doina Teodoru și-a descoperit pasiunea pentru actorie de la o vârstă fragedă, încă din generală, iar în anul 2012 a terminat cursurile Universității de Arte Teatrale și Cinematografie. Ulterior, s-a angajat la Teatrul Mic și Teatrul de Comedie din București, ceea ce îi asigură o sursă sigură de venit.

În plus, Doina Teodoru a câștigat bani și din filmele sau seriale în care a jucat, dintre care amintim de Happy Meal, Love Locker și See You Soon. Dar notorietatea în România a obținut-o după ce a apărut la Antena 1.

Doina Teodoru a urcat pe scena emisiunii iUmor în sezonul din 2017, pe care l-a câștigat. Tot atunci care ulterior i-a oferit un rol și în serialul său, Băieți de oraș.

Actrița a recunoscut că a fost foarte norocoasă să-l cunoască pe fostul jurat de la iUmor și să se apropie de acesta, deoarece a avut ocazia să intre în echipa lui, să interpreteze tipare diferite de personaje și să facă compoziții de film.

De altfel, după ce a câștigat concursul, Doina Teodoru a continuat să apăra la iUmor, dar în calitate de invitat special. Acest lucru i-a pus și mai mult imaginația la încercare, reușind să intre în pielea unor persoane neașteptate, precum Dana Budeanu.

„Îmi place să călătoresc”

În plus, anul trecut, vedeta împreună cu chef Cătălin Scărlătescu au plecat în aventura America Express, unde au ajuns până în semifinală. Iar , Doina Teodoru a vorbit despre bani și ce a făcut cu cei de la Antena 1.

Vedeta are un obicei pe care mulți români împărtășesc. Mai exact, iubește să călătorească și să cunoască tot felul de locuri noi. Astfel nu este de mirare că în America Express s-a bucurat din plin de toate țările vizitate.

„Păi ce poţi să faci cu banii… îi cheltui (n. red., râde). Marea majoritate a banilor pe care eu îi fac, îi dau pe călătorii. Îmi place să călătoresc, să văd cât mai multe ţări, civilizaţii, culturi”, ne-a spus Doina Teodoru.