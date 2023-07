Ce a făcut Nina Hariton cu banii câștigați la Chefi la Cuțite. Fosta concurentă a lui Sorin Bontea are un nou proiect

Nina Hariton a câștigat sezonul 11 Chefi la Cuțite și a dezvăluit ce a făcut cu banii câștigați la premiul cel mare. Tânăra a anunțat, în mediul online, că are un proiect interesant.

Nina Hariton a dezvăluit ce a făcut cu banii de la Chefi la Cuțite. Ce proiect are fosta concurentă

Concurenta a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Cheful a bifat al șaselea câștig de când a început emisiunea culinară și până acum. Nina Hariton a fost prima femeie din istoria show-ului care a primit .

În marea finală, tânăra s-a luptat cu Paul “Pablo” Tudosescu, din echipa lui Cătălin Scărlătescu, și cu Laurențiu Neamțu, concurentul lui Florin Dumitrescu. Toți cei trei concurenți au primit cuțitul de aur, însă Nina a fost cea care a reușit să impresioneze juriul cu preparatele sale.

Fosta concurentă a câștigat , iar banii au fost investiți în propriul ei proiect. Nina Hariton a anunțat că își va lansa propria carte de bucate, “Pas cu pas în bucătărie – Tehnici, secrete, rețete”.

Lansarea cărții va avea loc chiar în această lună. Fanii fostei concurente a lui Sorin Bontea așteaptă cu nerăbdare să descopere trucurile și rețetele culinare ale acesteia.

“Dragostea mea pentru bucătărie și pentru voi este aici, în fața voastră. Cu tehnici, rețete și secrete din bucătăria mea și din bucătăria franceză, rețete pe care le-am învățat în zeci de ani și pe care le-am exersat de sute de ori pentru prieteni, familie, pentru oameni îndrăgostiți de gastronomie ca și mine.

A fost greu, am început cu entuziasm, am continuat cu pasiune și am muncit cu gândul, cu mâinile, cu sufletul iar azi a venit momentul să vă arăt cum cuvintele strânse au prins contur, culoare și gust.

Astăzi sunt mândră să vă anunț – Am prima carte pregătită, carte care va fi disponibilă pentru comenzi online din 11 iulie și ulterior o să o găsiți și în librarii.

Vă mulțumesc pentru susținerea voastră și pentru că ați ales să porniți în această călătorie alături de mine”, a scris Nina Hariton pe rețelele sociale.

Nina Hariton, declarații după finala Chefi la Cuțite

Deși a venit cu mari emoții la preselecțiile Chefi la Cuțite, Nina Hariton a reușit să ajungă foarte departe și să câștige sezonul 11. Toți cei trei chefi i-au oferit cuțitul de aur, iar concurenta a ajuns în echipa lui Sorin Bontea.

După ce a aflat că ea este marea câștigătoare a emisiunii, concurentei nu i-a venit să creadă. Nina le-a mulțumit tuturor pentru susținerea oferită, inclusiv colegilor care au ajutat-o să gătească în finală.

“Seara de ieri a fost despre Ei! Oamenii din echipa mea și oamenii în care am crezut! Nu a fost o strategie, a fost pur și simplu o voce interioară să-i am alături de mine! (…)

MULȚUMESC enorm @chef.sorinbontea.official fără pasiunea și talentul dumneavoastră noi nu am fi reușit niciodată! Mulțumesc pentru încredere!

Mulțumesc @chefilacutite și @antena1_oficial pentru oportunitatea de a transmite dragostea și pasiunea mea pentru gătit și pentru oameni! Aventura abia începe….”, a scris tânăra pe .