Ce a făcut o mireasă, după ce a văzut că soacra sa a venit îmbrăcată într-o rochie asemănătoare cu a ei. Gestul i-a luat prin surprindere și pe invitați

Ce a făcut o , după ce a văzut că soacra sa a venit îmbrăcată la nuntă într-o rochie asemănătoare cu a ei, mai ales că știa ce fel de ținută a ales pentru marele eveniment. Gestul i-a luat prin surprindere până și pe invitați.

Cum a reacționat o mireasă când a văzut că mama soțului a purtat o ținută similară. I-a uimit pe petrecăreții de la nuntă

Jasmine Hopper, o proaspătă mireasă, a dezvăluit ce a pățit la nuntă și cum a reacționat când mama partenerului de viață a purtat o ținută similară. Tânăra s-a bucurat de ziua cea mare și nu a băgat în seamă gafa soacrei sale.

A fost prinsă de marele eveniment, lucru care i-a uimit chiar și pe petrecăreții care s-ar fi așteptat să-și iasă din fire. Ulterior, când a primit fotografiile a izbucnit, declarând că atunci când a cumpărat rochia era de față și mama soțului ei.

„Am ales o rochie în stil sirenă cu șireturi. Am vrut să arăt frumos în ziua nunții mele. Am vrut să port ceva în care să mă simt sexy. Nimeni nu mi-a putut distrage atenția. Așa că atunci când ea a apărut în aproape aceeași rochie pe care o purtam eu, chiar nu am avut nicio reacție.

Îmi amintesc că sora mea a spus: «Vrei să mă duc să vărs niște vin pe ea?». Dar eram atât de concentrați că este ziua nunții noastre și voiam să ne distrăm atât de bine așa că nu i-am dat importanță.

Dar acum, când văd fotografiile, nici măcar nu pot să exprim în cuvinte cât de rușine îmi este că soacra mea a purtat aceeași rochie ca mine în ziua nunții mele. Mă doare sufletul.

Acum când mă gândesc la nunta mea, tot ce îmi vine în cap este că la nunta mea proasta a purta aceeași rochia ca a mea”, a povestit Jasmine Hopper pe , care a ținut să sublinieze că nu a vorbit cu soacra timp de 9 luni.

Decizia luată de mireasă legat de gafa soacrei sale

Jasmine Hopper a mărturisit că la un moment dat a primit un telefon din partea soacrei sale care nu a înțeles tăcerea dintre ele. Femeia a încercat să scape basma curată, spunând că rochia ei era, de fapt, crem cu paiete.

În cele din urmă a recunoscut că acuzațiile care i se aduc nu sunt deloc exagerate. Și-a cerut scuze pentru faptul că a vrut să epateze la nurorii sale, unde a purtat o rochie tip sirenă, albă, și cu un decolteu adânc.

„A fost șocată să audă că a fost din cauza rochiei pe care a purtat-o. Nu avea idee că eram supărați pe ea din cauza rochiei. A spus că rochiile nu au semănat. Să fim serioși, a avut o rochie albă, cu paiete, dantelă, în stil sirenă, ca a mea”, a completat mireasa, pe social media.