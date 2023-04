Ce a făcut Sebastian Dobrincu cu banii de la Survivor România. Informația pe care a aflat-o la semnarea contractului

Survivor România este o provocare pe care multe persoane și-o doresc. De la vedete, artiști până la antreprenori ori tineri. Iar asta am putut vedea încă de la începutul show-ului, având în vedere concurenții din echipa Războinicilor și cea a Faimoșilor.

Ce a făcut Sebastian Dobrincu cu banii de la Survivor România

Sebastian Dobrincu a acceptat și el provocarea Survivor România. A plecat în Republica Dominicană și spera să reziste cât mai mult. Din păcate însă, timpul nu a fost de partea sa.

Și alți concurenți au suferit diferite accidentări pe traseu. Totuși, în cazul lui Sebastian Dobricu lucrurile au fost destul de grave. Acesta încă se mișcă destul de greu, având în vedere că problema medicală este una cât se poate de complexă.

Spre deosebire de alte persoane, Sebastian Dobrincu a vorbit despre planurile pe care le are după revenirea în țară. Evident însă că acest lucru nu s-a mai întâmplat, având în vedere eliminarea sa.

Totuși, pentru săptămânile pe care le-a petrecut în junglă, Faimosul a primit un onorariu. Cei de la ego.ro au vrut să afle ce a făcut Sebastian Dobrincu cu banii de la Survivor România și dacă și-a ținut promisiunea într-o oarecare măsură.

Ce a aflat Faimosul când a semnat contractul

Iată că asta s-a și întâmplat. Acesta a recunoscut că a donat onorariul, chiar multiplicat. Mai mult de atât, el a mai adăugat că nu a mers la Survivor România pentru bani. Din contră, Faimosul nici măcar nu a știut că la finalul competiției va ajunge să primească o sumă atât de generoasă.

Surpriza a apărut în momentul în care a semnat contractul cu cei de la Pro Tv. Atunci, Sebastian Dobrincu a aflat că este vorba despre un premiu de 100.000 de euro. Iar pentru că bunica sa a murit de cancer, acesta și-a dorit ca suma respectivă să meargă către renovarea secției unității sanitare.

”L-am donat cu un multiplu de…, un factor destul de mare. Nu asta e. Dar nu este genul de lucru despre care îmi place neapărat să vorbesc. Nu m-am dus la Survivor ca să donez banii, pur și simplu nu ăla era motivul pentru care am acceptat competiția. (…) Târziu am aflat că există un premiu în bani. Ca să fiu sincer la semnarea contractului am aflat.

Fiind cauza care îmi este cea mai dragă, având și o legătură personală, bunica mea murind de cancer la Spitalul Fundeni, secția pe care o renovăm. Am avut un atașament personal și am vrut în primul rând să trag un semnal de alarmă pentru niște lucruri care nu par să se rezolve de la sine așa cum am crede noi”, a mărturisit Faimosul, pentru .