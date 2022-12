Sebastian Dobrincu a dat vestea cea mare. Ce va face cu premiul de 100.000 de euro de la Survivor România, în cazul în care va câștiga

Sebastian Dobrincu de la Survivor România a spus ce planuri are în cazul în care va fi marele câștigător al emisiunii.

Ce va face Sebastian Dobrincu cu premiul de 100.000 de euro de la Survivor România

Sebastian Dobrincu este foarte încrezător în propriile forțe și se vede deja marele

Iubitul Ioanei Ignat a mărturisit că plănuiește să facă un gest nobil și că va dona întreaga sumă de bani pusă ca premiu la Survivor România.

Ba mai mult, Sebastian Dobrincu vrea să dubleze suma de 100.000 de euro deja pusă la bătaie și va mai pune tot atât din propriul buzunar pentru a dona întreaga sumă.

„Când am aflat că e un premiu în bani, de 100.000 de euro, mi-a dat o motivație în plus. Pentru că vreau să fac din prezența mea o cauză socială. Dacă o să fiu fericitul câștigător, o să dublez suma, o să mai pun 100.000 de euro de la mine și o să-i donez.”, a spus Sebastian Dobrincu, conform

Sebastian Dobrincu este nerăbdător să meargă în junglă

Sebastian Dobrincu a mai spus că este foarte nerăbdător să înceapă această provocare din viața lui, dar ar fi pentru a doua oară când merge într-un loc complet necunoscut pentru „a face foamea”, în propriile sale cuvinte.

Sebastian Dobrincu a plecat de acasă la vârsta de 17 ani, la New York și a spus că nu puține au fost dățile în care a dormit pe jos sau în care nu a avut ce să mănânce, lucruri similare cu ce va trebui să înfrunte la .

„Ce poate fi mai frumos decât să te autodepășești? Eu asta am căutat toată viața, asta caut în continuare. Poate sună un pic ciudat, dar nu sunt foarte multe lucruri în viață care mă mai mișcă atât de mult. O provocare de genul e binevenită. Sunt extremist: am plecat la 17 ani de acasă, cu ghiozdanul în spate, m-am aruncat în New York, nu cunoștem pe nimeni, nu cunoșteam orașul. Am dormit pe jos, am mâncat de pe o zi pe alta, ce prindeam cu banii pe care îi aveam…

E a doua oară când plec din țară și mă duc să fac foamea. Sunt curios să văd cum e să mă deconectez total. Ce poate fi mai frumos decât să te arunci în necunoscut?”, a declarat Sebastian Dobrincu, potrivit știrileprotv.ro.