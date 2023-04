Ce a găsit o familie în piscină. Chiar și polițiștii au rămas fără cuvinte: “Nu m-am înscris pentru așa ceva”

O familie din Florida a avut parte de o mare surpriză în piscina din curte. A fost alertată poliția, iar cei ajunși la fața locului au rămas la rândul lor șocați de întreaga experiență. S-a intervenit în regim de urgență pentru rezolvarea situației.

Descoperirea făcută de o familie în piscină

Un aligator de 2,5 metri și 15 centimetri, asta a găsit o familie în piscină. O imagine de la întreaga intervenție a fost făcută publică pe internet de către adjunctul care a răspuns la acest caz și deja a devenit virală pe internet.

Imaginea, distribuită pe 4 aprilie de către Biroul șerifului din Brevard County, îl arată pe adjunctul Robert Santiago în timp ce ține o frânghie legată de aligator. “Bine, oameni buni, avem nevoie de ajutor pentru a da o legendă”, a scris pe Facebook șeriful comitatului Brevard, Wayne Ivey.

“Când lucrezi ca șerif adjunct pentru Biroul șerifului din Brevard County nu există niciodată un moment de plictiseală!!! Întrebați-l doar pe adjunctul Robert Santiago. … Mi-ar plăcea să știu exact la ce se gândea adjunctul Santiago, dar sunt destul de sigur că era … “Nu m-am înscris pentru asta!””, a mai adăugat acesta.

Fotografia a fost făcută la o casă de pe Silver Lake Drive din Melbourne, după ce o femeie a sunat la Florida Fish & Wildlife Conservation Commission pentru a anunța prezența unui aligator în piscina ei. Melbourne se află la aproximativ 70 de mile sud-est de Orlando, notează .

Prinzătorul de animale sălbatice Scott Swartley a fost trimis să prindă aligatorul, iar fotografia a fost făcută în momentul în care Swartley și Santiago a scos din apă Sute de reacții au apărut în dreptul imaginii. Nu puțini sunt cei care s-au întrebat ce poate să caute un aligator într-o piscină.

Reacții pe bandă rulantă după imaginea publicată pe internet

De asemenea, unele persoane au făcut și glume pe seama întregii întâmplări. Unii internauți spre exemplu au remarcat că Santiago are nevoie de o mașină de patrulare mai mare. “Ce vreți să țin în mână?”, “Vrei să fac resuscitare cardio-respiratorie!”, “Ceea ce avem aici este un eșec de a domestici”, au fost doar o parte dintre comentarii.

Trebuie menționat faptul că descoperirea aligatorului în piscină are loc în timpul sezonului de curtare pentru această specie în Florida. “Curtarea începe la începutul lunii aprilie, iar împerecherea are loc în mai sau iunie”, precizează Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

