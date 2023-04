Ce a găsit o femeie într-o pască pe care a cumpărat-o dintr-un supermarket din București. Când a vrut s-o taie, a trăit un adevărat șoc

O femeie a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută după ce a cumpărat o pască de la un supermarket din București. Când a tăiat produsul achiziționat a trăit un adevărat șoc.

Ce a găsit o femeie într-o pască pe care a cumpărat-o dintr-un supermarket din București

În zilele premergătoare Paștelui ortodox, inspectorii ANPC, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), au desfășurat , în mai multe spații comerciale. Pentru neregulile constatate, au fost date 64 de amenzi, în valoare de 240.000 de lei.

Autoritățile au verificat în special spațiile unde erau depozitate produsele de origine animală. Se pare însă că nu doar carnea poate reprezenta un pericol în această perioadă, ci și alte alimente extrem de populare printre români.

De exemplu, în Capitală, o femeie a cumpărat o pască de la un cunoscut supermarket. Când a ajuns la momentul degustării a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută.

În loc să întâlnească în componența produsului ceva gustos, clienta a dat peste un ingredient-surpriză. În pască se aflau două foi de carton, intercalate chiar între straturile produsului. Revoltată de acest șoc trăit, femeia e .

”Ne-am bucurat că luăm ceva proaspăt. Acasă am avut marea surpriză ca această pască să conțină bucăți de carton. Două rânduri. Am constatat că nu se tăia. Cuțitul nu tăia normal cum se taie o pască, ușor. Era caldă. Erau zeci de oameni care cumpărau păscuțele astea. Voiam să și împart din ea”, a spus femeia, conform .

Pentru pasca buclucașă de nici 700 de grame, femeia din Capitală a achitat 27 de lei. În ceea ce privește supermarketul din care a fost cumpărat produsul, acesta aparține unui lanț franțuzesc de magazine, mai scrie sursa citată.

Sfaturile autorităților pentru cetățeni

În special în această perioadă, când există riscul să achiziționăm produse neconforme, e important să ținem cont de unele sfaturi. Sorin Mierlea, președintele InfoCons, recomandă oamenilor să păstreze mereu bonul fiscal. Cu acest document putem depune ulterior o reclamație.

”Chiar dacă discutăm de sărbătorile pascale sau în orice perioadă a anului este important să luăm bonul fiscal și să îl păstrăm, măcar cât avem produsul respectiv, pentru a face dovada de unde am cumpărat, ce am cumpărat și când am cumpărat pentru a face o reclamație eficientă. În momentul în care identificăm că produsul este neconform trebuie să facem o reclamație ca și cei după noi să nu mai pățească același lucru”, spune Mierlea.