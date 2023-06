Ce a pățit Delia în timpul unui concert: ”Mi s-a făcut pielea de găină”

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Aceasta susține numeroase concerte și de altfel este și o persoană extrem de activă. Are grijă să facă mișcare în fiecare zi și are un stil de viață cât se poate de intens.

Ce a pățit Delia în timpul unui concert

În ultimele zile, Delia a fost plecată la munte, alături de soțul ei, Răzvan Munteanu, dar și de soacra și mama ei. Artista s-a distrat de minune și a postat numeroase imagini și filmulețe pe contul ei de socializare.

Vacanța avea însă să se termine rapid. Noaptea trecută, Delia a avut un concert în România, drept urmare, a revenit în țară cu doar câteva ore înainte de marele eveniment. Și se pare că acest lucru i-a purtat noroc.

Într-un video postat pe contul personal de Instagram, artista le-a dezvăluit fanilor săi că a fost șocată de ce a putut face pe scenă. Aceasta a ajuns să aibă pielea de găină

Delia povestește că niciodată nu a cântat atât de bine și că totul a sunat diferit. Artista nu știe cum s-a întâmplat asta, însă consideră că de vină ar fi altitudinile ridicate unde a fost în ultimele zile.

”Sunt foarte talentată”

De asemenea, aceasta a mai dezvăluit că erau moment în care se asculta singură și nu-i venea să creadă. Mai apoi, ea și-a continuat video-ul spunând că este într-adevăr extrem de talentată și mândră de prestația ei.

”M-am dus, am cântat. La concertul de ieri vocea mea a sunat… vai.. în sensul de uau. Mă gândesc dacă are legătură cu faptul că am fost la altitudine. Care e explicația? Nu că nu ar suna în general, dar ieri a avut țeavă, volum, emisia perfectă.

A fost bine de tot și cred eu că este de la altitudine. S-a găsit secretul. Mă ascultam în timp ce cântam și mi se făcea pielea de găină. Sincer eram…băi fată, mamă cum ai luat-o aici. Cred că mă gândeam trei de ”da”, patru de ”da” la fiecare fază.

Sunt foarte talentată. Am o abordare… nu știu, altfel. Sunt altfel în multe chestii”, a spus Delia într-un Instastory recent.