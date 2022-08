Ce a pățit Gabriela Cristea. De ce nu a mai apărut în public în ultima vreme

Care este motivul pentru care Gabriela Cristea nu a mai apărut în mediul online. Vedeta a mărturisit acum ce s-a întâmplat cu ea, pe rețelele de socializare.

De ce a dispărut Gabriela Cristea din public

Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că s-a confruntat cu niște probleme de sănătate, acesta fiind motivul pentru care s-a ferit să mai apară în public.

ADVERTISEMENT

Mai precis, Gabriela Cristea a explicat că a avut o destul de urâtă care i-a transformat înfățișarea într-un mod negativ, motiv pentru care a decis să evite pentru o perioadă aparițiile publice, inclusiv pe rețelele de socializare.

Gabriela Cristea încă are ochii foarte umflați din cauza acestei alergii, dar are speranțe că peste foarte puțin timp va reveni la aspectul său obișnuit.

ADVERTISEMENT

„Am evitat să apar în ultima perioadă pentru că am avut o alergie foarte, foarte puternică. Se și observă că încă am ochii umflați, dar o să trec și peste aceste aspect”, a dezvăluit Gabriela Cristea pe Instagram.

Cu ce alergie se confruntă, de fapt, vedeta

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că motivul pentru care a făcut o alergie este cauza manichiurii, la care nu vrea să renunțe, așa că suportă totul pentru frumusețe!

ADVERTISEMENT

Problema a rezolvat-o cel puțin parțial, pentru că a găsit o manichiuristă care să îi fie pe plac și care să țină cont de alegria sa.

Acum, Gabriela Cristea spune că scapă mai repede de alergia ei, care este mai puternică imediat după ce pleacă de la salonul de înfrumusețare, dar se ameliorează apoi.

ADVERTISEMENT

„Am destule alergii, am un fond alergic, și alergia despre care v-am mai povestit este cea la unghii. Făceam mega alergie de la tot ce înseamnă procedurile acestea de înfrumusețare atunci când vine vorba de unghii.

ADVERTISEMENT

M-ați întrebat cum am rezolvat problema. Păi problema am rezolvat-o găsind omul potrivit, care să îmi facă manichiura potrivită, pentru că sunt foarte importante produsele, dar și mâna. Am o ușoară alergie imediat după ce termin procedura, însă nu mă mai ține”, a mai spus Gabriela Cristea.