Ce a pățit Ionuț Negoiță după un derby Steaua – Dinamo: „N-am înțeles cu ce greșise”. Câți bani a pierdut fostul finanțator

Robert la o ediție specială a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Primarul Sectorului 3 al Capitalei a dezvăluit în direct ce a pățit fratele său, Ionuț Negoiță, fost patron la Dinamo, după un derby cu Steaua pe Arena Națională.

Ce a pățit Ionuț Negoiță după un derby Steaua – Dinamo: „N-am înțeles cu ce greșise”

Robert Negoiță este de părere că fratele său a făcut o prostie în momentul în care a ales să investească la Dinamo. în perioada 2013-2020. Robert Negoiță a dezvăluit un episod în care fratele său a fost apostrofat de galeria „alb-roșiilor”, deși Dinamo câștigase cu Steaua.

„(n.r. a făcut o prostie că s-a băgat la Dinamo?) Da. Eu am fost de foarte puține ori pe stadion, dar în cele 3-4 ori când am fost pe stadion împreună cu el (n.r. Ionuț Negoiță) nu am cum să uit. Dinamo juca pe Arena Națională cu Steaua. Dinamo o bătuse pe Steaua.

La final, cei de la Jandarmerie a ținut-o pe loc pe galeria de la Dinamo pentru că era mai compactă și cel mai ușor de gestionat ca să nu se încaiere cu cei de la Steaua.

„L-am luat de gât pe fratele meu și i-am zis. Ajunsese să se pitească”

Noi am considerat că e prudent să nu ieșim odată cu toți și am rămas în lojă. La un moment dat, am ieșit din lojă pe stadion. Știți cum e Arena Națională. Fratele meu nu s-a dus acolo ca să ia ceva. S-a adus acolo ca să ajute, și-a pus sufletul pe tavă.

În momentul în care a ieșit fratele meu din lojă toată galeria lui Dinamo a început să strige. ‘Negoiță la m***!’. Dinamo tocmai bătuse Steaua, nu Foresta Fălticeni. L-am luat de gât pe fratele meu și i-am zis: ‘Bă, coane. Ai încredere în mine că eu îți găsesc să ți-o iei cu bani mult mai puțini.

Nu trebuie să plătești atâta ca să îți iei de la toată galeria aia’. N-am înțeles cu ce greșise după care să ajungă să se pitească pentru că nu știu cine îl caută, că nu știu ce a greșit, că nu știu ce antrenor a schimbat.

Își lua oameni care să aibă grijă de el. ‘Ce cauți tu acolo? Tu ești un tip elegant, decent, normal. Nu ai greșit nimănui cu nimic. De ce să ajungi în postura asta. Cu ce ai greșit?’”, a declarat Robert Negoiță, la FANATIK SUPERLIGA.

Câți bani a pierdut Ionuț Negoiță la Dinamo: „15 milioane de euro, bani din buzunar”

Robert Negoiță a dezvăluit că fratele său a pierdut nu mai puțin 15 milioane de euro la Dinamo. Primarul Sectorului 3 este mulțumit că în cele din urmă, Ionuț Negoiță a ales să plece din Ștefan cel Mare.

„Mă bucur din suflet că a luat decizia să iasă de acolo. A pierdut 15 milioane de euro, atât de mult, bani din buzunar, de unde altundeva? Este fix așa.

Pe banii lui, cu timp, cu facilități să ajungi în situații de genul mi se pare că nu e o zonă normală și n-ai ce să cauți acolo”, a încheiat Robert Negoiță.

