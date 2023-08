Ce a pățit o bucureșteancă într-un STB. Soțul ei a rămas șocat când a aflat: ”Le-a arătat poza”

O bucureașteancă a avut parte de o întâmplare neașteptată într-un STB. Soțul acesteia a povestit totul pe rețelele sociale. Femeia s-a ales cu o amendă din partea controlorilor.

Un locuitor din Capitală a povestit ce i s-a întâmplat soției sale . Bucureșteanul a trimis un SMS pentru partenera sa de viață, care se afla în autobuzul 783, în timp ce el era acasă.

Cu toate acestea, femeia a primit amendă de la controlori, chiar dacă soțul ei achitase călătoria prin SMS. Situația a fost una cu totul neașteptată pentru soțul femeii, care a povestit întâmplarea pe un grup de reclamații, sperând că poate să conteste decizia.

Soțul femeii a decis să trimită SMS-ul pentru aceasta deoarece ea nu știa cum este procedura. Deși codul de validare era valabil, femeia tot a fost amendată, pe motiv că fotografia nu este valabilă.

“Azi dimineață, 18.08.2023, am făcut bilet de autobuz prin SMS la 7458. Am făcut screenshot (n.r. captură de ecran) și am trimis poza către soția mea. Ea nu știe cum se face cu biletul prin SMS.

În autobuzul 783, au urcat controlorii și soția mea le-a arătat poza pe care i-am trimis-o, cu codul de validare valabil. Controlorii i-au dat o amendă pentru că poza nu e valabilă.

Întrebarea mea este: putem face contestație? Pentru că acel cod trebuie verificat, din ce știu eu”, a întrebat bărbatul pe Facebook, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Mai mulți utilizatori i-au spus bărbatului că nu a procedat bine, deoarece se consideră că acel cod de verificare este folosit de două persoane în același timp. Astfel, nu este posibil ca altcineva să trimită un SMS pentru a-ți achita călătoria.

“Un cod este valabil doar pentru o persoană care se află în transportul respectiv, la momentul controlului”, Nu, se consideră că acel cod e folosit de două persoane în același timp. Codul e valabil doar personal”, sunt câteva dintre comentarii, notează .

Cum mai poți lua amendă în STB

Conform informațiilor transmise de STB, prin SMS trebuie să trimită mesaj către 7458 înainte de a urca în autobuz. SMS-ul nu trebuie trimis în timpul călătoriei, iar cei care fac asta riscă amenda. În plus, cei care trimit SMS către numărul afișat, dar nu mai au baterie la telefon, pot primi amendă.

“După expirarea valabilității titlului de călătorie, acesta poate fi utilizat doar în vehiculul în care a fost constatată această situație, până la stația imediat următoare. Ulterior, este necesară achiziționarea unui nou titlu de călătorie prin SMS, pentru a putea continua călătoria.

Atenţie! Bateria telefonului utilizat pentru achiziționarea titlurilor de călătorie prin SMS trebuie să fie încărcată suficient pe toată perioada de valabilitate a titlului de călătorie”, se arată pe site-ul STB.