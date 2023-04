STB va introduce automate de plată în locul casierilor. Ce se întâmplă cu angajații de la centrele de vânzare

STB va introduce automate de plată în locul casierilor. Ce se va întâmpla cu angajații de la centrele de vânzare potrivit anunțului oficial al transportatorului. Punctele automate există deja pentru cei care își cumpără de acolo cartele de telefonie mobilă sau își plătesc facturile.

Adrian Criț, directorul general al Societății de Transport București, a confirmat informația pentru . STB e obligată să facă economii pentru că e finanțată în mare parte din bugetul Primăriei Capitalei, iar banii publici sunt tot mai puțini. În aceste condiții STB vrea să desființeze majoritatea centrelor de vânzare.

Datele statistice arată că deja 10% dintre vânzări sunt efectuate prin intermediul aplicațiilor de banking de pe telefon. Astfel, călătorii vor putea să-și cumpere bilete de autobuz de la punctele automate de plată amplasate în multe zone din București. Ce se va întâmpla, totuși, cu vânzătorii de bilete?

cu oameni care vor avea și rol de informare. Mai mult, vânzătorii nu vor fi disponibilizați, ci vor fi ”transformați” în controlori. Desigur, cei ce vor accepta acest scenariu de schimbare a meseriei peste noapte.

“În ultima perioadă noi am externalizat anumite servicii, cum ar fi cele legate de curățenia în vehicule. Sunt discuții referitoare la anumite activități unde noi suntem deficitari pe componenta calitativă. Numărul de angajați a scăzut cu 1.400 în ultimii doi ani, luând în considerare că anumite activități nu mai sunt efectuate în cadrul STB. Odată cu digitalizarea nu am mai angajat alte persoane, după ieșirea unor angajați la pensie. Am redus numărul de centre de vânzare. Un nou proiect presupune că vom avea câteva mii de centre de vânzare automate.

Pe modelul acelor centre care vând cartele de telefon. Acestea vor fi integrate cu sistemul automat de taxare de care noi dispunem. Sunt patru companii la nivel municipal care au o rețea de câteva mii de centre. Acestea vor fi integrate cu sistemul nostru.

O parte dintre angajați vor rămâne în centrele care vor rămâne. Sunt anumite puncte cheie în oraș unde este nevoie de interacțiunea umană. Acele centre vor asigura, pe lângă componenta de vânzare, și componenta de informare a călătorilor. Pe de altă parte, în ultimii doi ani s-au adus modificări substanțiale în zona de vânzare.

Avem aplicația 24Pay, care este din ce în ce mai utilizată și care deja asigură circa 10% din volumul total de vânzări. Avem aplicația de plată prin SMS, avem aplicația YouthTB, care sprijină elevii și studenții, avem aplicația online și suntem deschiși în continuare către noile tehnologii. Cert este că, în măsura în care vom fi nevoiți să reducem numărul de posturi ca urmare a transformării digitale, acele persoane vor fi distribuite acolo unde este nevoie în companie. Mă refer în principal la partea de control, care este deficitară. Angajații nu ar schimba direcția, dar ar face o activitate care ar aduce beneficii mai mari. Astfel s-ar putea monitoriza mai bine starea de igienă, respectiv s-ar monitoriza mai bine călătorii care circulă fraudulos.

Deja suntem în proces de migrare, avem niște contracte semnate, acum așteptăm implementarea. Suntem în perioada de dezvoltare. Trebuie făcută o interfață între acele automate și sistemul nostru automat de taxare. Această interfață o face fiecare dintre proprietarii acelor sisteme de vânzare.

Costurile cu vânzarea titlurilor de călători sunt în jur de 24% din totalul vânzărilor directe. Prin digitalizare ne vom duce la maxim 5%. Ne gândim la angajații noștri. Vrem să dăm o altă față centrelor de vânzare. Noi nu vrem să mai funcționăm în acele spații”, a declarat directorul general al STB.